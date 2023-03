Společnost Heinz uvádí na trh omáčku s vodkou. Inspirovala se modelkou

Zájem o netradiční recept se zvýšil v roce 2020, kdy supermodelka Gigi Hadid zveřejnila na TikToku story, při níž vařila pikantní těstoviny s právě vodkou. Na tento trend společnost Heinz rychle zareagovala.

Je to vůbec poprvé v historii, co obě značky navázaly spolupráci. Vodková omáčka na těstoviny Heinz x Absolut Tomato Vodka bude v omezeném množství k dostání v síti britských supermarketů Waitrose v polovině dubna.

Těstoviny, do kterých se přidává alkohol, nejsou italským těstovinovým recepturám cizí. Pasta alla vodka je již desítky let součástí nabídky mnoha italských restaurací. Alkohol italská kuchyně používá k tomu, aby se smetana spojila s rajčatovým základem a vyvážila chutě.

„Vodka zvýrazňuje těkavé chuťové látky přítomné v rajčatech a vytváří bohatou texturu, která dokonale vyvažuje smetanové, sýrové tóny s bohatými rajčaty a voňavou bazalkou,“ oznámil výrobce ve svém prohlášení.

„Jsme odhodláni pokračovat v inovacích a potěšit spotřebitele lahodnými chutěmi, a to rychlostí trendů sociálních médií,“ uvedl v prohlášení ředitel nových projektů společnosti Heinz Caio Fontenele. Přestože k uvedení první omáčky na těstoviny Heinz bylo podle jeho slov zapotřebí více než 150 let zkušeností s rajčaty, firma je odhodlána pokračovat v inovacích a potěšit spotřebitele dalšími lahodnými chutěmi. „Jsme nadšeni partnerstvím těchto dvou stoletých značek, které přináší první rajčatovou omáčku na těstoviny do velkých britských supermarketů,“ dodal Fontenele.

„Je přirozené, že jsme se stali partnery společnosti Heinz při této dokonalé spolupráci dvou ikonických značek se dvěma neméně ikonickými láhvemi,“ doplnila Leanne Banksová, marketingová ředitelka společnosti Pernod Ricard UK, která vlastní značku Absolut.

Britští zájemci, kteří chtějí neobvyklou omáčku na těstoviny vyzkoušet ještě před začátkem prodeje, ji mohou koupit v 350g sklenici za 2,50 GBP (70 Kč) nebo si ji předem objednat na webových stránkách Heinz To Home.