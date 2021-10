Zdražování je nevyhnutelné. Lidé si zkrátka musí zvyknout, říká šéf Heinzu

Nadnárodní výrobce potravin Kraft Heinz kvůli vysoké inflaci začíná po celém světě zvyšovat ceny. Ředitel podniku Miguel Patricio v rozhovoru s BBC řekl, že lidé si budou muset na růst cen zvyknout, protože na rozdíl od minulých let, nyní se ceny zvyšují všude a prakticky u všeho. To potvrzují i data Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), podle nichž jsou ceny základních potravin na desetiletém maximu.

Jen ve Spojených státech, což je pro Kraft Heinz domácí trh, už firma zvýšila ceny u více než poloviny svých výrobků. Patricio připustil, že zvyšovat ceny už firma začala i v dalších zemích. Kraft Heinz vyrábí širokou škálu potravin, od kečupů a konzervovaných fazolí přes pomazánky až po sladkosti.

„Kde je to nutné, tam zvyšujeme ceny, a to po celém světě,“ řekl šéf podniku a dodal, že k růstu cen potravin přispívá mnoho faktorů. „Například v Británii to je nedostatek řidičů nákladních aut. V USA logistické náklady také výrazně vzrostly a v určitých částech ekonomiky je nedostatek pracovních sil.“

Za pandemie se v mnoha zemích snížila produkce surovin, počínaje zemědělskými plodinami a konče rostlinnými oleji. Snahy omezit šíření nového koronaviru, stejně jako vzestup nemocnosti, přispěly k poklesu výroby i dopravy zboží. I když se teď ekonomické aktivity vracejí k normálu, nabídka těchto produktů stále nestačí obnovenému tempu poptávky. Výsledkem je proto růst cen. Vyšší mzdy a vyšší ceny energií pak zpracovatelům zvyšují náklady ještě více.

Šéf Kraft Heinz řekl, že spotřebitelé si budou muset na vyšší ceny potravin zvyknout i proto, že na planetě přibývá lidí, zatímco plocha zemědělské půdy se nezvyšuje. V dlouhodobém výhledu by mohl pomoci technologický pokrok a zvýšení efektivity při výrobě.

Ne všechny náklady by ale výrobci měli přenášet na spotřebitele, řekl Patricio. Část rostoucích nákladů budou muset firmy absorbovat. „Já si myslím, že je to na nás, na odvětví, a na jiných firmách, snažit se ten cenový růst minimalizovat,“ řekl.

Výrobcům zdražují hlavně vstupy

Také Nestlé Česko zdraží v dalších měsících své produkty v některých kategoriích o čtyři až 13 procent, oznámila v minulý týden. Má vyšší náklady na vstupní suroviny, ale také na logistiku, energie a obalové materiály.

Změna cen je podle mluvčího firmy Roberta Kičiny nutná pro zachování kvality produktů. „Nárůst cen komodit se nejvíce dotkl segmentu kávy, kde ceny arabiky a robusty vzrostly o desítky procent v důsledku sucha a mrazů v Brazílii a vyšších cen dopravy.



Klimatické změny způsobily také zvýšenou poptávku a následný růst cen u pšenice a kukuřice, které jsou hlavní složkou zejména cereálií. Výrazně vzrostla cena olejů, které se používají při výrobě široké škály potravin. Nedostatek cukru ovlivnil výrobu čokolád a sladkostí,“ vypočítává rostoucí ceny mluvčí.

Navýšení cen u obalových materiálů pak podle něj zasáhlo produkty napříč všemi kategoriemi. Vyšší ceny mají podle společnosti zajistit stabilitu výroby a dodávek na pulty českých obchodů.

Kromě pochoutek vyrábí společnost také dehydratované potraviny Maggi, kávu a nápoje Nescafé, Caro nebo Granko, kojeneckou výživu Nestlé a Beba i krmivo pro domácí mazlíčky Purina, Friskies nebo Felix.

Ceny jsou již neudržitelné

Velcí producenti, jako je Kraft Heinz, Nestlé či PepsiCo, ale růst nákladů na spotřebitele budou muset přenést, myslí si šéfka výzkumu ve společnosti ED&F Man Kona Haqueová.

„Ať je to kukuřice, cukr, káva, sójové boby, palmový olej, co si jen představíte - ceny všech těchto základních potravinových komodit se zvyšují,“ řekla.

„Špatná úroda v Brazílii, tedy v zemi, která patří k největším vývozcům zemědělské produkce, dále sucha v Rusku, pokles osevních ploch v USA a tvorba zásob v Číně spolu s růstem cen hnojiv, energií i nákladů na dopravu, to všechno zvyšuje ceny,“ upozornila.