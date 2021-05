H&M spustilo půjčovnu obleků. Chce pomoci s prvním dojmem během pohovorů

Zatímco si muži doposud v jediné pobočce obchodů H&M ve Stockholmu mohli zapůjčit oblek za 250 švédských korun (630 Kč) na týden, nyní jim to nová služba nazvaná ONE/SECOND/SUIT (tedy volně přeloženo oblek na vteřinu) umožňuje sice jen na čtyřiadvacet hodin, ale zato zadarmo. S informací přišel britský list The Guardian.



Společnost svoji ideu obhajuje tak, že chce pomoci mužům hledajícím práci vytvořit při pracovních pohovorech co nejlepší dojem. „Studie zjistily, že zaměstnavatelům trvá méně než jednu vteřinu, než se rozhodnou, jestli vás přijmou nebo ne. A tento soud stojí právě na dojmu, který svým vzezřením vyvoláte,“ říká šéf marketingu značky Sam Knight.

„Vždycky je lepší vypadat lépe, neboť to alespoň ukáže vaši snahu,“ dodává k tomu Elizabeth Wysová, expertka na etiketu společnosti Debrett’s

Móda po koronaviru

Pracovní trh se po koronaviru výrazně proměnil. Společnost H&M si je vědoma nejenom toho, že nyní nové zaměstnání hledá mnoho lidí, ale že se také kvůli home officu proměnily jejich tělesné míry. „Neměl jsem na sobě oblek skoro rok,“ říká například Sven, brand manager jedné reklamní agentury ze Stockholmu. „Když mě po půlroce práce doma propustili, s hrůzou jsem zjistil, že k pohovoru do nové společnosti nemůžu jít, protože mi starý oblek není,“ dodává dvaatřicetiletý Švéd.



Přestože je pánská formální móda docela alchymie, ONE/SECOND/ SUIT od H&M přichází s jednoduchým univerzálním receptem: Proč kupovat, když si můžeš půjčit. „Záleží na tom, o jakou práci žádáte, teprve od toho se odvíjí volba obleku pro pracovní pohovor,“ říká módní redaktorka listu The Guardian Helen Seamonsová. Nástup do firmy s uvolněnou firemní kulturou žádá trochu něco jiného než pozice ve společnosti, která striktně trvá na dress kódu. H&M slibuje, že vyjde vstříc každému přání zákazníka.



Projekt ONE/SECOND/SUIT je krokem nejenom k udržitelnosti, ale také zároveň chytrým obchodním tahem. Přitom podobný model na britském trhu rozhodně není žádná novinka. S nápadem poskytovat zdarma lidem oblečení na pracovní pohovory přišly jako první britské charitativní organizace. Nezaměstnaným ženám pomáhá s výběrem garderóby pro tuto příležitost společnost Smart Works, charita Suited for Success se zase snaží podobnou službou vrátit ztracené sebevědomí nezaměstnaným mužům i ženám.

Nyní to vypadá, že kvůli pandemii a následnému lockdownu vycítily svoji příležitost v tomto odvětví i samy oděvní značky.

Soumrak rychlé módy

S tím, jak citelně ubyla poptávka po oblecích, prodejci zoufale hledají nové obchodní příležitosti. Stovky z nich začaly kvůli nedostatečné poptávce měnit svoje portfolio a místo nich nyní prodávají například sportovní oblečení. Jiní, a to se týká dokonce i věhlasných značek, pravděpodobně skončí úplně.

Jen před několika dny vyhlásilo z důvodu nedostatku poptávky insolvenci nejslavnější newyorské krejčovství Brooks Brothers (a to bylo založeno již v roce 1818), ze stejného důvodu skončila i americká společnost Tailored Brands.



Stejně jako prodejců obleků ubývá, zvětšuje se počet jejich půjčoven. Z posledních průzkumů vyplývá, že zejména mladá generace v rámci co největší udržitelnosti inklinuje k tomu si oblečení spíše půjčovat nežli je hromadit ve skříních a následně vyhazovat. Nová ideologie nazvaná „Kupuj méně, kupuj lepší“ je podle průzkumů zvlášť pro generaci Z, tedy mezi mladými ve věku od 18 do 24 let, pádným argumentem pro definitivní konec světa módy, jakou jsme znali doposud.

K soumraku takzvané rychlé módy kromě jiných faktorů nevyhnutelně přispívají také mnohé kauzy posledních měsíců. Například ta módního řetězce Boohoo. Jak zjistilo pátrání britského Guardianu, značka platí švadlenám v Pákistánu za výrobu oblečení 47 liber, tedy zhruba 1 500 Kč měsíčně.



„Uberifikace“ světa módy se zdá být nevyhnutelným krokem dneška a především zítřka a mnozí očekávají velký rozvoj tohoto odvětví. „Půjčovny obleků jsou z obchodního hlediska velice zajímavý segment, a co se týče pánské módy, je to i naše premiéra,“ uzavírá šéf marketingu H&M Sam Knight.

„Myslím, že H&M se snaží vydělat na nápadu jediného univerzálního obleku snů,“ říká Phoebe Gormleyová, vrchní krejčová věhlasné značky Gormley & Gormley z londýnské Savile Row. „Na takovém, který by se hodil ke všem velkým událostem, jako jsou pohovory, povýšení anebo důležitá jednání s klienty. Je to přesně ten typ obleku, který zařídí, že sedíte rovněji, vypadáte vyšší a způsobí, že bradu držíte trochu více vzhůru,“ dodala pánská krejčová.

A ještě jedna výhoda z pomalé módy plyne: půjčené obleky není třeba čistit. Alespoň ty od H&M stačí zabalit do připraveného obalu a zaslat je zdarma zpět na adresu společnosti. Ta se postará o čistírnu a pošle je zpátky do oběhu, uzavírá The Guardian.