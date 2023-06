Finský podnikatel dostal rekordní pokutu. Za rychlost musí zaplatit miliony

„Opravdu toho lituji,“ ospravedlňoval se 76letý Fin deníku Nya Åland, který vychází na Alandách, autonomní, demilitarizované a švédsky mluvící provincii Finska. „Zrovna jsem začal zpomalovat, ale asi se to nestalo dost rychle. Tak už to chodí,“ dodal. Na svoji obranu uvedl, že rychlostní limit se náhle změnil ze 70 km/h na 50, a než stačil zareagovat, jel stále přes osmdesát. Informaci přinesl britský portál The Guardian.

Stejně jako v dalších severských zemích se i ve Finsku výše pokut za dopravní přestupky odvíjejí nejen od závažnosti přestupku, ale i příjmu pachatele. Ten si policie může okamžitě ověřit připojením chytrého telefonu k centrální databázi daňových poplatníků.

Anders Wiklöf je zakladatel a v současnosti i předseda představenstva holdingové společnosti Wiklöf Holding Ab, která má roční obrat 350 milionů eur (8,4 miliard Kč). Jeho jméno nese například hlavní sportovní stadion ostrovů Alandy v jejich hlavním městě Mariehammu,

Přitěžující okolností byla pro Wiklöfa také skutečnost, že již dvakrát dostal pokutu za překročení rychlosti. Navíc mu byl na 10 dní zadržen řidičský průkaz.

Wiklöf dostal v roce 2018 pokutu 63 680 eur (1,5 milionu Kč). O pět let dříve mu byla za stejný přestupek uložena pokuta ve výši 95 000 eur (2,3 milionu Kč)

Tehdy řekl, že doufá, že pokuta, která se rovná polovině jeho disponibilního příjmu za 14 dní, bude použita účelně. „Slyšel jsem, že vláda chce ve Finsku ušetřit 1,5 miliardy eur na zdravotní péči, takže doufám, že moje peníze tu mezeru pomohou zaplnit,“ řekl.

Vyděláváš, plať!

Finsko ukládá klouzavé pokuty za řadu přestupků včetně krádeží v obchodech či třeba porušení zákonů o cenných papírech či nekalém obchodování s finančními nástroji. Jelikož je zdanění progresivní, měly by být progresivní i pokuty, zní finská zásada. Jinými slovy: čím více vyděláte, tím více zaplatíte.

Případ finského magnáta není v zemi ojedinělý. V roce 2002 dostal vysoce postavený manažer společnosti Nokia jménem Anssi Vanjoki pokutu 116 000 eur (2,8 milionu Kč) poté, co ho kamera zachytila, jak na svém harleyi jede rychlostí 75 km/h v zóně s padesátkou.

Vysoké pokuty za nepřiměřenou rychlost padají také ve Švýcarsku. Švédskému řidiči, který byl přistižen při jízdě rychlostí 290 km/h mezi Bernem a Lausanne, byla nedávno uložena pokuta ve výši 3 600 švýcarských franků, to je přibližně 88 tisíc Kč.