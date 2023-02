Wallace i Gromit trpí. Britská tvorba pro děti uvadá, nápady má, chybějí peníze

„Britská dětská animovaná televizní scéna trpí. Nápady sice stále máme, ale hrozí, že samotné filmy už budou vznikat úplně někde jinde,“ řekl pro deník The Guardian Sean Clarke, který je generálním ředitelem studia Aardman.

Podle něj se nyní animovaný filmový byznys Velké Británie potýká s řadou velkých problémů. Jde o konkurenci ze strany jiných zemí i o nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Problém je i daňová zátěž, která je třeba v Irsku, Francii nebo Kanadě pro samotné producenty mnohem příznivější.

„Ovečku Shaun jsme vytvořili asi před patnácti lety. Natočili jsme sto padesát dílů. Nyní je ale situace úplně jiná, a kdyby studio Aardman začínalo dnes, nebylo by asi možné takový animovaný seriál v nynějších britských podmínkách vůbec stvořit. Neustále totiž bojujeme s tím, jak do našeho odvětví úspěšně získat peníze. Tento problém je o to závažnější, že Velká Británie přestává být v tomto ohledu konkurenceschopná s dalšími filmovými velmocemi,“ upřesnil Clarke.

Studio Aardman vzniklo před čtyřiceti lety v britském Bristolu. Filmová série Wallace a Gromit (od 1993) byla prvním větším úspěchem této skupiny kolem Petera Loda a Davida Sproxtona. Následovala řada dalších úspěšných snímků, mezi nimiž dominoval například i animovaný film Slepičí úlet. V letošním roce se zároveň připravuje i jeho pokračování.

Podle Clarka v poslední době negativně dopadá na britský animovaný sektor i odchod Velké Británie z Evropské unie. Kvůli němu totiž přišlo toto odvětví o důležité finanční prostředky z evropských fondů. „Pokud nejsou peníze, musí se zredukovat rozpočty nebo se prodat vysílací práva,“ dodal pro deník The Guardian.

Seriál Ovečka Shaun (2007) je úspěšným seriálem BBC, který stanice začala vysílat v roce 2007 a hned si s ním získala mnohá dětská srdce. Dosud vzniklo šest sérií, ta poslední měla v roce 2020 premiéru na Netflixu. Vzhledem k popularitě těchto příběhů vznikl i spin-off seriál s názvem Kamarád Timmy.