Tvůrcům Wallace a Gromita došla hlína. Studio má zásoby už jen na jeden film

Britské filmové studio Aardman, v němž animované filmy i nadále vznikají tradičním způsobem stop-motion animace, nemá dost materiálu. Podle zpráv deníku Daily Telegraph zbývá studiu hlíny na pouhý jeden další celovečerní film. Výrobci této hmoty, továrna Newclay Product, totiž letos ukončili výrobu. Informaci přinesl deník The Guardian.

Společnost Newclay Products skončila svou činnost v březnu, na trh už tak nebude dodávat speciální animační hmotu značky Lewis Newplast. Firmu původně založila rodina Lewisových, učitelů výtvarné výchovy, kteří původně působili v zahradní kůlně v londýnském Chislehurstu. Postupně se jim podařilo vybudovat úspěšnou firmu s výtvarnými potřebami. Ještě donedávna ji vedli Paul a Valerie Dearingovi.

Aardman Animations je britské filmové animační studio se sídlem v Bristolu. Je známé svými filmy a televizními seriály natočenými technikou stop-motion a zejména s plastelínovými postavičkami Wallace a Gromita, Ovečky Shaun nebo panáčka Morpha. K únoru 2020 vydělalo celosvětově 1,1 miliardy dolarů, průměrný výdělek na jeden film činil 135,6 milionu dolarů. Zdroj: wikipedia

Hmotu, ze které vzniká Wallace a Gromit, výtvarníci popisují jako výjimečný nevysychavý modelovací materiál, který lze opakovaně použít. Je dostatečně poddajná, aby se dal modelovat do tvaru, ale zároveň je dost pevná na to, aby si svůj tvar zachovala.

„Právě společnost Aardman nakoupila značné množství zbývajících zásob, aby firmu udržela v chodu,“ řekla britskému deníku majitelka továrny Valerie Dearingová. Dodala, že studio Aardman má prý zásoby na dva roky. „Hlíny bylo asi čtyřicet krabic, což muselo být asi 400 kg,“ dodala.

„Vedli jsme naši firmu šestnáct let a dařilo se jí. Teď jsme ale nenašli nikoho, kdo by ji chtěl po našem odchodu do důchodu převzít. A tak jsme nakonec všechno prodali,“ uvedl majitel továrny Paul Dearing. Podle internetových stránek společnosti budou produkty firmy v prodeji až do prosince.

Dalším stop-motion filmem společnosti Aardman je nový film Wallace a Gromit, v němž se tentokrát vymkne kontrole chytrý skřítek. Snímek budou tradičně režírovat Nick Park a Merlin Crossingham. Do kin, na Netflix a BBC by měl podle The Guardianu přijít v roce 2024.