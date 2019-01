Krize skončila, rozhodla ECB. Přestane tisknout peníze do větru

14:48 , aktualizováno 14:48

Evropská centrální banka tento měsíc ukončí program nákupu dluhopisů, kterým po několik let podporovala inflaci a hospodářský růst v eurozóně. Oznámila to ve čtvrtek ECB. Banka prostřednictvím tohoto programu pumpovala do ekonomiky nově natištěné peníze.