Lagardeová chce bránit planetu, riskuje tím střet se šéfy národních bank

O nutnosti boje s nimi od svého nástupu do funkce na začátku listopadu Lagardeová promluvila několikrát. Podle ní by měla být Evropská centrální banka (ECB) v této oblasti mezi bankami pionýrem. Ze své pozice by totiž měla jít ostatním příkladem.

Dá se tak předpokládat, že se klimatickými změnami bude zabývat zpráva o budoucí strategii ECB. Tu banka zpracovává právě v návaznosti na listopadovou změnu vedení.

Změnu nasvědčují i další slova Lagardeové. Naposledy se totiž tématu dotkla v dopise evropské poslankyni za Zelené Ernest Urtasunové, které napsala, že považuje výše zmíněnou zprávu o nové strategii za velkou příležitost. Právě díky ní by ECB mohla přehodnotit svou klimatickou politiku, uvádí.

Podle zdrojů listu Financial Times bude zpráva, která v podobném rozsahu vnikla naposledy v roce 2003, nejspíš obsahovat i návrhy na různá proklimatická opatření.

„Dosáhli jsme bodu, kdy už je riziko ztráty reputace za nicnedělání příliš vysoké,“ uvedl pro ekonomický list analytik Stanislas Jourdan. „Na konci té zprávy budou něco muset oznámit – otázka je, co přesně to bude,“ dodal.

Vměšování do záležitostí státu

Lagardeová označila boj s klimatickou změnou za téma, které by mělo v ECB mít nejvyšší prioritu. Pokud však bude prezidentka evropské banky chtít uvést taková opatření, jako je třeba uhlíková daň či sankce pro největší znečišťovatele, riskuje střet s šéfy národních centrálních bank. Mohli by je totiž považovat za vměšování do suverénních státních záležitostí.

Boj s klimatickými změnami a „zelená“ opatření by si podle mnohých totiž měly na svém území dělat místní banky samy. Diktování pravidel z Frankfurtu nad Mohanem (kde ECB sídlí) se jim příliš nelíbí. Plány Lagardeové by tak s nadšením nemuseli vítat ani někteří členové rady ECB.

Jedním takovým pravděpodobně bude Jens Weidmann, prezident Německé spolkové banky. Ten dříve několikrát uvedl, že kdyby se ECB rozhodla s boj s klimatickými změnami „orchestrovat“ sama, byl by k takovým opatřením „velmi kritický“.

Podle FED bankám klima nepřísluší

Jiní by však podobné kroky podpořili. „Klimatické změny jsou pro nás strategickou prioritou, takže je musíme zakomponovávat do našich ekonomických předpovědí, a zároveň jsou i operační prioritou. To znamená, že je zvažujeme při určování výše záloh u půjček pro banky,“ řekl Financial Times guvernér Banque de France a člen rady ECB François Villeroy de Galhau.

Pokud by se pod vedením Lagardeové ECB rozhodla klimatická opatření přijmout, silně by se tím odlišila od ostatních velkých centrálních bank. Například americký FED se boji s klimatickou změnou dlouhodobě vyhýbá.

„Klimatické změny jsou důležitý problém, který však z principu nespadá pod pravomoci FED,“ řekl při slyšení v Kongresu člen představenstva banky Jay Powell. „To je práce volených zastupitelstev, ne naše,“ dodal.