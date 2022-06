Připravujte se na úplné zastavení dodávek ruského plynu, varuje Evropu šéf IEA

Birol to uvedl v rozhovoru s listem Financial Times. Nedávné ruské rozhodnutí omezit dodávky plynu do evropských zemí by podle šéfa IEA mohlo být předehrou k dalšímu snižování exportu ruského plynu. „Evropa by měla být připravena pro případ úplného zastavení dodávek ruského plynu,“ řekl Birol.

„Čím více se blíží zima, tím jsou nám záměry Ruska jasnější. Domnívám se, že snižování dodávek má bránit Evropě v plnění zásobníků a zvýšit vliv Ruska v zimních měsících,“ dodal.

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom minulý týden výrazně omezila dodávky plynovodem Nord Stream 1, který přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Gazprom opatření zdůvodňuje zpožděním při opravě kompresorových turbín firmou Siemens Energy. Německý ministr hospodářství Robert Habeck však omezení dodávek označil za politicky motivovaný krok, kterým se Rusko snaží vyvolat nejistotu a zvýšit ceny plynu.

„Nevylučuji, že Rusko bude dál hledat různé problémy a záminky pro další snižování dodávek plynu do Evropy a možná tyto dodávky dokonce úplně zastaví,“ uvedl Birol v prohlášení zaslaném agentuře Reuters.

V loňském roce Evropská unie z Ruska dovezla 155 miliard krychlových metrů zemního plynu. Ruský plyn se tak podílel zhruba 45 procenty na celkovém dovozu plynu do EU a zhruba 40 procenty na celkové spotřebě plynu v EU.

Birol uvedl, že nejnovější opatření evropských zemí ke snížení spotřeby plynu, která zahrnují větší využívání uhlí k výrobě elektřiny, jsou vzhledem k rozsahu nynější krize ospravedlnitelná, a to navzdory obavám z růstu uhlíkových emisí.

Upozornil, že zvýšení výroby elektřiny z uhlí je pouze dočasné a pomůže uchovat zásoby plynu pro vytápění v zimních měsících. Dodal rovněž, že zvýšené emise ze spalování uhlí by mělo kompenzovat urychlení evropských plánů na snížení závislosti na dovozu fosilních paliv a budování kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Birol nicméně varoval, že dosavadní kroky evropských vlád zřejmě nebudou dostatečné, pokud se dodávky plynu z Ruska zcela zastaví. „Domnívám se, že s blížící se zimou budou přicházet další a rozsáhlejší opatření týkající se poptávky,“ uvedl. Dodal, že reálnou možností v případě přerušení ruských dodávek zůstává zavedení přídělového systému v zásobování plynem.

Šéf IEA rovněž uvedl, že evropské země by se měly snažit odložit veškeré plány na ukončování provozu jaderných elektráren, aby tak pomohly snížit množství plynu používaného při výrobě elektřiny. Německo v současnosti čelí kritice, že navzdory nynější krizi nadále plánuje uzavření všech svých zbývajících jaderných elektráren, píše Financial Times.