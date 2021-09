Akcie čínské firmy Evergrande posilují, krize s obřími dluhy ale dál trvá

Akcie Evergrande ve čtvrtek po otevření burzy přidávaly až 32 procent, což byl jejich nejvyšší jednodenní zisk od uvedení na burzu v roce 2009. Poté část zisku smazaly, aby se kolem 8:00 znovu zvedly o zhruba 20 procent. Zisky si připisovaly i jiné realitní společnosti.



Vzhledem k obtížím Evergrande shánět peníze na plnění svých závazků už akcie letos ztratily více než 80 procent. Ve středu, kdy byla dohoda oznámena, byla hongkongská burza zavřená.



Částka dlužná za čínské bondy se odhaduje na 35,9 milionu dolarů, není ale jasné, do jaké míry ji Evergrande uhradí a ani kdy se tak stane. V oznámení pouze stojí, že věc byla vyřešena soukromou dohodou.

Už v současnosti má ale nejzadluženější developer na světě splatit také úroky 83,5 milionu, které dluží na zahraničním dluhopisu o hodnotě dvou miliard dolarů, a o nichž se ve zprávě nezmínil. Další platby jsou splatné příští týden.

Někteří analytici varují, že pád tak velkého a silně zadluženého developera by mohl mít zásadní dopad na čínskou ekonomiku, který by se mohl rozšířit na globální finanční systém. Čeká se na to, do jaké míry se v záchraně Evergrande bude angažovat čínská vláda.



„Je příliš brzy na to, abychom řekli, zda je to jen krátký oddech, nebo to znamená, že se pracuje na záchranném plánu,“ cituje BBC ředitele Institutu pro studie rozvíjejících se trhů na Hongkongské univerzitě vědy a technologie Donalda Lowa.

A varovné známky se už objevují. Druhý největší akcionář Evergrande, společnost Chinese Estates Holdings, oznámil, že prodal podíl ve firmě za 32 milionů dolarů a plánuje se z ní cele stáhnout. Podle agentury Reuters to vyplývá z jeho sdělení pro správce hongkongské burzy. K 10. září vlastnila Chinese Estates Holdings podle společnosti Refinitiv Eikon v Evergrande podíl 6,5 procenta.