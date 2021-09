Investoři si oddechli nad německými volbami, „rudozelená“ vláda nehrozí

„Slabý výsledek levicové strany Levice vylučuje vznik levicové aliance i její pravděpodobný negativní dopad na německé akcie,“ komentovali výsledky voleb analytici z think-tanku BlackRock Investment Institute.



V německém volebním klání zvítězili sociální demokraté (SPD) v těsném závěsů za nimi stojí konzervativní CDU/CSU. Na třetí a čtvrté příčce se umístili Zelení a Svobodní demokraté (FDP), právě na rozhodnutí těchto dvou stran bude záležet, zdali si kancelářské křeslo udrží CDU/CSU nebo zdali na něj dosedne kandidát SPD. Postkomunistická strana Levice získala jen 4,9 procenta hlasů, na sestavování vládního kabinetu tak nebude mít vliv.

Očekává se, že se o podobě budoucí vlády bude vyjednávat měsíce. S tím ale investoři počítali. Hlavní index frankfurtské burzy DAX v pondělí ráno posiloval o 0,9 procenta, panevropský index STOXX 600 stoupal o 0,4 procenta.

Investory povzbuzuje předpoklad, podle kterého nová vláda, ať už jí povede SPD nebo CDU/CSU, uplatní benevolentnější fiskální politiku, než na jakou byli Němci zvyklí z doby před pandemií. Očekávají se vyšší investice do veřejných zakázek a větší utrácení zejména v oblasti bezuhlíkové energetiky a zelených byznysů.

Německá dluhová brzda Německá ústava tamním politikům zakazovala vytvářet deficitní rozpočty. Kvůli pandemii však došlo k uvolnění dluhové brzdy.

„I navzdory obtížnému skládání koalice lze očekávat, že nová vláda bude preferovat uvolněnější fiskální politiku ve srovnání s Angelou Merkelovou. Přestože pravděpodobně nebude mít nová vládní garnitura ústavní majoritu, dokáže nějakým způsobem obejít dluhovou brzdu – například prostřednictvím fondů částečně financovaných z rozpočtu, které by oficiálně nebyly součástí vládního dluhu,“ uvádí český ekonom z investiční společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler s tím, že v reakci na výsledek voleb německé výnosy vládních bondů letí strmě vzhůru.

„Pokud bude středolevá vláda, i když bude zahrnovat Svobodné demokraty (FDP), bude určitě náchylnější k utrácení peněz,“ uvádí pro Financial Times Peter Schaffrik, makro stratég společnosti RBC Capital Markets.

Nutno poznamenat, že na úplné bezbřehé utrácení se Němci těšit nemohou. Do vlády totiž v každém případě zamíří právě konzervativní Svobodní demokraté, u nichž se očekává, že budou snahy o rozvolnění fiskální politiky mírnit. Olaf Scholz z SPD navíc také není zastáncem úplného rozhazování, píše Financial Times.

Pokud by nakonec vládu sestavovali Sociální demokraté, což je zatím asi nejpravděpodobnější, znamenalo by to podle analytiků tlak na utužování unijních vztahů. SPD a Zelení jsou obecně shovívavější k půjčování a utrácení jednotlivých států v rámci Evropské unie, naznačuje Schaffrik. I to je pro investory dobrá zpráva.

Špatnou zprávou by pro ně bylo, pokud by větší podporu získala strana Levice. V tom případě by na stole byla možnost vzniku takzvané „rudozelené“, ryze levicové koalice, složené z SPD, Zelených a právě Levice. Holger Schmieding, hlavní ekonom Berenberg Bank už dříve uvedl, že pakt mezi SPD, Levicí a Zelenými by mohl „narušit růst trendů kvůli zvyšování daní, zvratu reforem a nadměrných regulací.“

Dopad na Česko

Podle tuzemských ekonomů nehrozí, že by se výsledek německých voleb nějak výrazně odrazil ve vývoji české ekonomiky. „Výsledky německých voleb nepřinesou žádné revoluční změny. Německo tedy zůstane stabilním a spolehlivým partnerem, což je zcela zásadní pro náš zahraniční obchod,“ uvádí analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Na obzoru se podle něj může objevit rozpor mezi Německem a ČR ohledně jaderné energie. „Zatímco Němci příští rok vypnou všechny své jaderné reaktory, u nás hodláme budovat nové. To by potenciálně mohlo být problematické a těžko řešitelné téma,“ dodává.

Nová vládní koalice bude pravděpodobně více apelovat na zavádění zelené energie. „Můžeme se tak dočkat ještě ambicióznějších, troufám si tvrdit mnohdy nerealistických, environmentálních cílů. Německo je ekonomickým hegemonem Evropy, proto lze očekávat, že postoj tamní vlády bude vehementně prosazován i na úrovni EU, což se samozřejmě dotkne i ČR,“ doplňuje Pfeiler.

Euro zatím na výsledek voleb příliš nereagovalo. „Na případné větší pohyby eura je ještě příliš brzy. Krize s nesestavením vlády zatím nehrozí. Trhy budou ustanovení budoucí německé vlády spíše posuzovat tou optikou, nakolik se k moci dostanou Zelení, než zda formálně vyhrají socialisté nebo konzervativci. Pokud bude role Zelených nakonec silnější, může to posílit oslabující trend eura posledních měsíců,“ odhaduje analytik skupiny Natland Petr Bartoň.