Potíže čínského developera překročily hranice Asie, akcie v USA klesají

Čínská developerská společnost Evergrande má celkové závazky ve výši závratných 305 miliard dolarů (zhruba 6,6 bilionů korun). Analytikové předpovídají její brzký bankrot. Nejenže kvůli tomu klesají akcie samotné společnosti na burze v Hongkongu na desetileté minimum. Situace v Číně má dopad i na americké a evropské burzovní indexy.

Světoví investoři se totiž obávají, že pokud firma zbankrotuje, přelijí se její problémy do čínského bankovního sektoru a v konečném důsledku i do celého světa.

Zaznívají i pesimistické předpovědi, podle kterých by Evergrande mohla jít ve šlépějích americké banky Lehman Brothers, jejíž krach v roce 2008 zahájil globální finanční krizi.



Index technologického trhu Nasdaq byl kvůli Evergrande v pondělí na nejnižší úrovni za zhruba měsíc. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, klesl o 1,78 procenta. Širší index S&P 500 odepsal 1,70 procenta.

Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 2,19 procenta a skončil na nejnižší úrovni za zhruba měsíc. Hlavní index německé burzy DAX ztratil 2,3 a francouzský CAC 1,7 procenta. V úterý indexy zase trochu posílily jak v USA tak v Evropě, obavy investorů však zejména ve Spojených státech přetrvávají.

Kromě problémů čínského developera totiž investory straší také možné zpřísnění měnové politiky od americké centrální banky Fed. Centrální bankéři mají tento týden zasedání, na němž se mají dohodnout na dalším postupu.



Analytici ze společnosti Morgan Stanley uvedli, že očekávají desetiprocentní korekci indexu S&P 500, pokud Fed začne svou měnovou politiku zpřísňovat. V případě, že se objeví známky zastavení ekonomického růstu, mohla by se korekce podle nich prohloubit až na 20 procent.

Vlivem problémů společnosti Evergrande klesl i čínský jüan k dolaru na téměř měsíční minimum.

Zvládneme to, věří šéf z Evergrande

Podle analytiků existují pro developera Evergrande dva možné scénáře. Buď firma zbankrotuje a nebo jí bude muset zachránit čínská vláda. Podle ratingové agentury S&P Global Ratings je druhá zmiňovaná možnost méně pravděpodobná.

„Věříme, že Peking by byl nucen zasáhnout pouze v případě, že dojde k dalekosáhlé nákaze, která způsobí, že padne několik velkých developerů, což by představovalo systémové riziko pro ekonomiku,“ uvedla ratingová agentura ve své pondělní zprávě. „Pád samotné Evergrande by k takovému scénáři pravděpodobně nevedl,“ dodala.



Navzdory astronomickému dluhu vedení realitní společnosti věří, že se z nynějších finančních problémů dostane a závazkům dostojí. V dopise zaměstnancům to podle čínských médií napsal předseda správní rady Chuej Kcha Jüan.

Předseda v dopise píše, že se firmě podaří „překonat nejtemnější okamžik“ a developerské projekty dodá tak, jak slíbila. Zároveň uvádí, že Evergrande bude plnit závazky vůči kupcům nemovitostí, investorům, partnerům i finančním institucím.

Společnost Evergrande v současnosti vlastní přes 1300 developerských projektů ve více než 280 čínských městech. Podniká také v dalších oblastech, například ve správě majetku či výrobě elektromobilů a nápojů.

V úterý již výprodej na burzách v Asii nepokračoval, index hongkongské burzy Hang Seng počáteční ztráty smazal a před koncem obchodování byl v zisku. Index japonské burzy Nikkei 225 sice odepsal 2,17 procenta, jen ale doháněl ztráty z pondělí, kdy se v Japonsku kvůli svátku neobchodovalo.