Čínský developer se topí v bilionových dluzích, rozkolísává celý systém

Poslední dva dny bylo v sídle společnosti Evergrande ve městě Šen-čen rušno. Ve vestibulu se shromáždily davy investorů a zákazníků, kteří se domáhali odpovědi na otázku, co se stalo s jejich penězi. Ve středu už u vchodu sídla stáli bezpečnostní pracovníci, kteří měli bránit vstupu demonstrantů do budovy.



Závazky developera Evergrande vůči věřitelům se pohybují v závratných částkách. Bankám dluží zhruba 89 miliard dolarů (1,9 bilionu korun), uvádí agentura Bloomberg. Dluhy vůči dodavatelům a další obchodní závazky činí zhruba 148 miliard dolarů (tři biliony korun).

Společnost rovněž obdržela zálohy od 1,5 milionu lidí na nové nemovitosti, které se nestaví a zřejmě se ani stavět nebudou. Také má 7,4 miliardy dolarů (téměř 160 miliard korun) z dluhopisů, které musí splatit už příští rok.

Úřady již upozornily přední čínské banky, že nemají počítat s tím, že by Evergrande zaplatil úroky z úvěrů splatné k 20. září. Evergrande v úterý informovala o tom, že si najala poradce, kteří mají prozkoumat její finanční možnosti a pokud možno naplánovat, jak z patové situace ven. Developer se nyní snaží vyjednat s bankami možnosti prodloužení plateb, uvažuje i o prodeji některých svých aktiv.

Analytici však vidí jen dva možné scénáře budoucnosti. Buď firma zbankrotuje a nebo ji bude muset „zachránit“ Peking. Podle analytiků je svým způsobem v zájmu čínské vlády, aby Evergrande nezbankrotovala. Pokud se tak totiž stane, dopadne to na bankovní sektor, zejména na malé banky, kterým Evergrande dluží miliardové částky.

Musí se to dokončit

„Věříme, že bankrot by posílil úvěrovou polarizaci na poli stavebnictví, a mohl by vést k nesnázím některých menších bank,“ uvádí například ratingová agentura Fitch. Podle ní je problém i v tom, že Evergrande má významné věřitele i mimo bankovní sektor. Jakmile nezaplatí svým dodavatelům a zákazníkům, budou mít i oni problém splácet své úvěry u bank, čímž se může roztočit nebezpečná spirála. Fitch však uklidňuje, že celkový dopad na bankovní sektor by měl být zvládnutelný.

Mnohem víc než negativního vlivu na banky se čínská vláda obává dopadu na tamní domácnosti. Evergrande má totiž řadu bytů rozestavěných, a kdyby své projekty nedokončila, mohlo by to vést k zvyšování cen nemovitostí na trhu. Peking přitom občanům dlouhodobě slibuje prosperitu a zvyšování životní úrovně, do čehož spadá i dostupnost bydlení.

Podle agentury Fitch je velmi pravděpodobné, že Peking zasáhne, pokud uvidí, že se problém Evergrandu pomalu přelévá na trh s rezidenčními nemovitostmi. Podle Oscara Choie z investiční společnosti Oscar and Partners bude vláda na jedné straně hovořit s věřiteli a na druhé straně bude využívat místní zdroje, aby zabránila nedokončování bytů. „Nemůžete nechat stavbu nedokončenou; bylo by ovlivněno několik set tisíc rodin,“ uvádí Oscar Choi pro Reuters.

Čím víc půjček, tím víc staveb

Otázkou je, jak vlastně vznikl závratný dluh společnosti, která si až donedávna vedla dobře a může se pyšnit stavbami ve více než 280 městech Číny.

Za svůj úspěch Evergrande vděčí realitnímu boomu posledních let. Poptávka po nemovitostech byla obrovská a firma jí zkrátka nemohla odolat. Na svůj růst si proto půjčovala nebo spoléhala na předprodeje, aby sama sebe ufinancovala, uvádí zpravodajský web Deutsche Welle.

Nadšení z růstu vystřídaly obavy až v srpnu minulého roku, kdy Peking zavedl nová opatření týkající se kontroly celkové úrovně zadlužení předních čínských developerů. Pozornost regulátorů donutila skupinu nabízet nemovitosti se stále většími, až čtvrtinovými, slevami, aby disponovala alespoň nějakou hotovostí.

Nutno zmínit, že sektor nemovitostí je jedním z hlavním motorů čínského růstu, stojí až za 29 procenty ekonomické produkce. „Kolaps Evergrande by byl největší zkouškou, které čínský finanční systém za poslední roky čelil,“ komentuje Mark Williams, hlavní ekonom pro Asii v poradenské společnosti Capital Economics.