Ethereum razantně snížilo energetickou náročnost. Má to ale svou daň

Ethereum už jednoduše řečeno nefunguje na principu energeticky náročné těžby. Před aktualizací ethereum spotřebovávalo zhruba 0,2 procenta světové energie. Není proto divu, že energetická náročnost druhé největší kryptoměny byla trnem v oku politiků, ekologů i některých investorů.

„Pro uživatele této kryptoměny a na ní navázané projekty jde o vcelku zásadní krok, který se promítne do způsobu fungování celé sítě, a to včetně tvorby nových tokenů,“ hodnotí novinku Martin Kysela, analytik ze společnosti Trhy.cz

Těžaři už nejsou potřeba

Změna může mít podle Kysely i negativní důsledky. „Velmi diskutované je potenciální snížení bezpečnosti celé sítě, a to s ohledem na odlišný mechanismus ověřování transakcí. Jedná se zatím spíše o hypotetický problém, ale někteří paranoidnější uživatelé jej vnímají velmi silně,“ varoval analytik.

S aktualizací fungování etherea už totiž transakce uvnitř sítě této kryptoměny nebudou ověřovat samotní těžaři pomocí svých energeticky náročných počítačů. Místo toho budou v roli ověřovatelů jednotlivci i firmy.

Nově nastavený ověřovací systém totiž funguje tak, že majitelé této kryptoměny vloží stanovené množství svých mincí do zástavy, aby mohli kontrolovat nové záznamy v databázi etherea. To jim na oplátku umožní vydělat si nové mince k těm, které dali do zástavy.

Rizikem ale je hypotetická situace, kdy by jediný subjekt nashromáždil většinu etherů vsazených na ověření nových transakcí. Tím by změnil celý systém a mince mohl snadno ukrást. Odborníci na kryptoměny také tvrdí, že existuje riziko technických závad. Při nich by podvodníci mohli využít zmatku ke krádeži mincí.

„Ze začátku může být nový systém pro ověřovatele zajímavý v tom, že dělají něco pro síť, ale odměna je relativně nízká. To může mít za následek redukování malých ověřovatelů. Nakonec v síti můžou zůstat jen ti největší, a tím se naruší suverenita etherea,“ spekuluje šéf společnosti 2bminer.com Jakub Hlavenka.

Společnost Future Mining, která umožňuje klientům nákup výkonných počítačů na těžbu kryptoměn, přechod vnímá jako příležitost. „Přestože jsme dosud těžili převážně ethereum, přechodu na nový model jsme se neobávali. Možnosti těžby po ukončení předchozího jsem s našimi klienty průběžně konzultovali,“ říká Tomáš Čavojský, obchodní manažer Future Mining.

Vliv na cenu ukáže čas

Cena etherea se po dokončení aktualizace příliš nezměnila. Nejprve vykazovala mírný růst, krátce po 13:00 středoevropského času se ale pohybovala kolem 1 585 dolarů a následujících 24 hodin vykazovala pokles o jedno procento. Zůstává tak stále hluboko pod maximem z loňského listopadu, kdy vystoupila nad 4 865 dolarů. Výrazně pod svými maximy jsou i další kryptoměny, včetně bitcoinu.

Vývoj ceny etherea za posledních pět dní. Zdroj: Kurzy.cz

Vývoj ceny bitcoinu za posledních pět dní. Zdroj: Kurzy.cz

Obecně se přitom usuzuje, že aktualizace by měl mít na ethereum pozitivní vliv a jeho cena by tak měla růst. „Zda se tak skutečně stane je však otázkou. V uplynulých dnech jsme mohli sledovat růst i s následnou korekcí a lze se domnívat, že aktualizace je z velké části do cenového vývoje již promítnutá,“ upozornil Kysela.

Analytik k tomu dodal, že mnohem zajímavější bude role centrálních bank a regulátorů, kteří stále intenzivněji do dění na kryptoměnových trzích promlouvají.

„Zda cena ETH po dokončení Merge poroste, nebo klesne, ukáže až čas. Důležité však je, že z hlediska rozvoje sítě bude konečně dosaženo významného milníku, který se připravoval několik let,“ zmínil Simon Peters, analytik kryptotrhů ve společnosti eToro.