Česko by mohlo být velmocí v krypto průmyslu. Potřebuje ale legislativu

Řada evropských zemí v poslední době zavedla či zavádí nová pravidla, jak kryptoměny danit, a přijala řadu výjimek včetně nulových sazeb daně. Tuzemská legislativa ale stále vnímá kryptoměny jako formu zboží, od čehož se odvíjí pravidla pro jejich danění.

Pro zisky z kryptoměn se proto u fyzických osob uplatňuje sazba daně ve výši 15 procent, případně 23, pokud jsou vaše celkové roční příjmy vyšší než 1,9 milionu korun. Zdanění podléhá nejen zisk z prodeje kryptoměny, ale také zisk, který vznikne obchodováním kryptoměn za jiné kryptoměny, což způsobuje velkou administrativní náročnost při danění takových zisků.

Míry zdanění kryptoměn

„Česká republika má ty nejlepší předpoklady být celosvětovou velmocí v oblasti virtuálních aktiv. Díky dlouhodobě budované české krypto komunitě máme jako země kompletní prostředí. Od těžebních poolů, přes směnárny, burzy až po podniky, které přijímají platbu v kryptoměnách,“ upozorňuje Havránek.

Podle něj je proto nutné začít budovat chybějící legislativu a odstraňovat bariéry a nařízení, která rozvoj českých projektů v oblasti krypto průmyslu brzdí. „Jsem rád, že se Česká republika jako předsednická země v Radě Evropské unie aktivně zapojila do příprav nové evropské regulace kryptoměn MiCA,“ doplnil Havránek s tím, že by rád přicházel s konkrétními iniciativami a návrhy, díky kterým by Česko svůj potenciál v kryptoměnách využilo.

Konkrétní kroky jsou na stole

Ke zlepšení a zpřehlednění situace by měly pomoci dvě změny. Prvním krokem je zavedení takzvaného časového testu, podobně jako tomu je u akcií. V jejich případě jsou příjmy z prodeje od daně osvobozené, pokud mezi nákupem a prodejem stejných cenných papírů uběhly alespoň tři roky.

Druhým krokem pak je zdanění obchodů s kryptoaktivy až ve chvíli, kdy dochází k jejich převodu na takzvanou fiatovou měnu, tedy tradiční peníze. Takové opatření má usnadnit práci obchodníkům, kteří s kryptoměnami obchodují na denní bázi. Zároveň by takové opatření zjednodušilo a zpřehlednilo systém pro finanční správu.

„Současná pravidla pro zdanění kryptoměn český krypto průmysl zbytečně zatěžují. Měli bychom se inspirovat řadou evropských zemí, které se snaží formou daňových úlev ekonomický potenciál kryptoměn podporovat,“ říká Adam Neuberger odborník na kryptoměny a spoluzakladatel projektu Probinex.

I on se přikládá k zavedení povinnosti danit zisk až poté, co bude kryptoměna směněná za fiatovou měnu. Jednoduše řečeno prodána například za koruny, eura či jinou oficiální měnu. „Tím se pro firmy odbourá nutnost evidovat jednotlivé transakce mezi kryptoměnami navzájem a výrazně se uleví v nákladech na byrokracii.“

Na Česku leží dotažení evropské regulace

Ke zdanění kryptoměn přistupují jednotlivé státy různě. Například v Evropě k tomu vstřícně přistupuje Německo či Portugalsko. V Německu platí zmíněný princip časového testu. Pokud držíte kryptoměnu déle než rok, pak ji nedaníte. Naopak v Japonsku jsou kryptoměny zatíženy daňovou sazbou se silnou progresí až 45 procent.

Česká republika se v současné době coby předsednická země v Radě EU plně soustředí na dotažení nové evropské regulace kryptoměn MiCA. V oblasti zdanění kryptoměn zatím žádné větší změny nechystá.

Na tvorbě zmíněné evropské regulace se aktivně podílí ministerstvo financí. „To si klade za cíl zvýšení ochrany investorů především zavedením nutného minima zveřejňovaných informací o daném kryptoaktivu ze strany kryptosměnáren a burz s kryptoměnami,“ vysvětluje Stefan Fous z odboru vnějších vztahů a komunikace Ministerstva financí ČR.

„Ty nově budou mít také povinnost získat k poskytování svých služeb povolení a stanou se tak dohlíženými subjekty. Předpokládáme, že by tato nová pravidla mohla být schválena v průběhu letošního roku,“ uzavírá Fous.