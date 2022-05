Zkrocení kryptoměn v EU je na spadnutí. Regulátory, kteří tomu moc nerozumí

První aplikace nových regulatorních podmínek kolem kryptoměn by mohla přijít už v následujících několika měsících. Evropská komise taková opatření již představila a Evropský parlament by je měl brzy finálně schválit.

Jde o nařízení MiCA, a tedy regulaci speciálně zaměřenou na kryptoaktiva. Analytici ale připomínají, že většina regulátorů kryptoměnám vůbec nerozumí a jsou tak k návrhům spíše skeptičtí.

„V podstatě téměř všechny tradiční instituce nahlíží na kryptoměny jako na něco nebezpečného a potenciálně zneužitelného, případně jako na nástroj pro praní špinavých peněz a nekalé aktivity. Přitom jsou tyto obavy zcela liché a nesmyslné. Regulátoři chtějí hlavně dosáhnout co největšího sledování finančních pohybů,“ řekl iDNES.cz analytik z portálu Trhy.cz Martin Kysela.

Kromě Lagardeové své obavy z kryptoměn už dříve dali najevo i jiní představitelé ECB. Jedním z nich je člen Výkonné rady Fabio Panetta, který v dubnu prohlásil, že kryptoaktiva vytvářejí nový divoký západ a srovnal je s krizí rizikových hypoték z roku 2008. Evropští tvůrci měnové politiky naopak důvěřují svému novému projektu digitálního eura, který by se mohl uskutečnit už v příštích čtyřech letech.

„Evropská centrální banka se snaží zlikvidovat decentralizované kryptoměny. Až se zdůvodněním příchodu digitálního eura začne rušit hotovost, budou decentralizované kryptoměny poslední možností, jak uniknout monetárnímu nevolnictví a obřímu zdanění úspor. Regulace je zástěrkou potření konkurence,“ okomentoval situaci na svém twitterovém účtu hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Obavy o nezkušené investory

Podle bývalé šéfky Mezinárodního měnového fondu by měli regulátoři chránit nezkušené investory, a to před výraznými vklady do těchto digitálních aktiv. Lagardeová vyjádřila také své obavy o investory, kteří nedokážou dobře analyzovat možná rizika.

Komentáře evropských centrálních bankéřů přicházejí v období, které je pro kryptoměny dost neklidné. Digitální měny bitcoin a ether klesly z loňského rekordu už o 50 procent.

„Regulace by neměla zavírat dveře do odvětví malým a středním firmám a neměla by omezovat inovace, na kterých znalostní ekonomika stojí. EU má ve světě krypto aktiv skvělé postavení a nevhodná regulace by toto postavení mohla ohrozit, což by byla nevyužitá příležitost a škoda,“ řekl iDNES.cz Jakub Jedlinský, který spoluzaložil poradenskou společnost Altlift a vyučuje na pražské Vysoké škole ekonomické jeden z prvních kurzů o kryptoměnách na světě.

Analytik Dominik Stroukal emoce kolem posledního prohlášení Evropské centrální banky krotí. Evropská centrální banka totiž podle něj už deset let nepohnula úrokovými sazbami směrem vzhůru a její představitelé tak měnovou politiku dělají více či méně jen skrze tvrdá prohlášení.

„Jedno z posledních prohlášení ECB kolem kryptoměn vypadá jako slovní intervence k regulaci, ale reálný dopad to má minimální. Bitcoinu jako takového se ani žádná taková regulace nedotýká, pokud ho lidé používají tak, jak byl navržen. Dotýká se to ale spekulací na burzách a všech těch, kteří k bitcoinu využívají služeb třetích stran, jako jsou nejrůznější burzy či směnárny,“ uvedl Stroukal pro iDNES.cz.