Nový fond bude platit investorům za to, že do něj investují

Při investování, ať už do akcií, komodit nebo fondů, je zcela zběžné, že investor platí instituci, přes kterou investuje, poplatky za zprostředkování. Nikdo se nad tím ani nepozastaví. ETF fond od společnosti Salt Financial ale nabízí investorům, že se vzdá tradičního poplatku, který obvykle činí 29 procent z aktiv zákazníka a naopak jim bude z jejich aktiv platit 0,05 procent.

Podezření, které fond mezi investory vzbudil, bylo značné. I přesto ale dala tento týden Komise pro cenné papíry a burzy tomuto fondu zelenou. Napsal o tom server Quartz.

Ne všechno, co je zdarma, je jednoduché, ale strategie společnosti Salt Financial se jeví jako jasná. Myšlenkou je nalákat zákazníky, aby si tento fond vyzkoušeli. Fond bude provize zákazníkům vyplácet z prvních 100 milionů dolarů v aktivech, které do fondu poplynou v příštím roce. Účtování poplatku plánuje Salt Financial po skončení propagačního období.

Zdánlivě zadarmo

„Existuje mnoho překážek, kterým čelí noví emitenti každý den, a to je způsob, jak proniknout na trh díky tomu, že děláme něco odvážného,“ vysvětlil zakladatel a hlavní investiční ředitel společnosti Salt Financial Tony Barchetto.

Provize zákazníkům společnosti Salt Financial je nejnovějším trikem v neúprosné válce v odvětví správy aktiv. Konkurenti totiž mají pěkně ostré lokty a nováčci jim prostě nestačí. Průmysloví giganti jako BlackRock, Vanguard a State Street si mohou dovolit neustále snižovat klientské poplatky. Pro nové fondy je to ale velmi obtížné. Společnost Fidelity Investments loni vyhrála závod stanovením nulových poplatků. Jakmile ale fond zákazníky získá, je běžné, že začne vydělávat na různých doplňkových službách.

Provize investorům společnosti Salt Financial tak vypadají jako typická propagace, která vyprší po stanovené době. Podobný přístup koneckonců zaujaly i ostatní finanční společnosti. Není například neobvyklé, že bankovní účty nabízejí zákazníkům peníze za zřízení účtu.

Analytik společnosti Eric Balchunas říká, že s menšími emitenty soucítí. „Je to brutální. Mnoho časopisů vám nabízí bezplatné měsíční nebo roční předplatné a dokonce bezplatný dárek při registraci. Pokud se nad tím zamyslíte, je to v podnikání běžná praxe,“ řekl Balchunas.

Jiné zdánlivě bezplatné finanční produkty jsou například mnohem záludnější. Společnosti jako Social Finance a Robinhood podstrkují služby bez provize, ale vydělávají peníze jinými způsoby, například přeprodáváním objednávek zákazníků obchodním firmám. V oblasti ETF fondů to ale vypadá, že ten od společnosti Salt Financial je zatím ojedinělý.