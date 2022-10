Musk propustí lidi z Twitteru před 1. listopadem. Jinak musí rozdat akcie

Miliardář Elon Musk plánuje propustit zaměstnance Twitteru před 1. listopadem, kdy by měli pracovníci získat odměny ve formě akcií firmy. S odvoláním na čtyři zdroje obeznámené s touto záležitostí to uvedl list The New York Times. Podle zdrojů byli někteří manažeři požádáni, aby sestavili seznamy zaměstnanců, kteří mají být propuštěni.