„Všichni jednou umřeme.“ Elon Musk zlehčuje covid, vakcínu by prý odmítl

„Každý, kdo je v ohrožení, by měl být umístěn do karantény, dokud se bouře neuklidní,“ nabídl Musk řešení současné situace. Podle něj je iracionální omezovat pohyb všech osob, tedy i těch, kteří do rizikových skupin nepatří. Novinářka Kara Swisher ho následně konfrontovala s faktem, že by v tom případě spoustu lidí koronaviru podlehlo. Musk ji na to odpověděl slovy, že „stejně všichni jednou zemřeme.“



„Otázkou je, co z hlediska rovnováhy slouží většímu dobru,“ míní Musk. Podle něj výsledkem uzavření ekonomik a izolace lidí bude to, že se pandemie stane situací „bez výhry“. „Nejsem ohrožen covidem, stejně tak nejsou ohrožené mé děti,“ poznamenal podnikatel, který je podle indexu agentury Bloomberg třetím nejbohatším mužem světa.

Pokud by podnikateli jeden ze zaměstnanců řekl, že docházka do práce pro něj představuje ohrožení jeho rodiny, Musk by mu jednoduše odvětil, ať zůstane doma. Novinářce nicméně odmítl odpovědět na otázku, zda by se cítil povinen zaměstnanci i přesto platit.

Majitel a generální ředitel automobilky Tesla a technologické společnosti SpaceX si během posledních let vytvořil mediální obraz veřejné osobnosti a excentrického podnikatele, který věci ví lépe než odborníci a nebojí se přijít s kontroverzními názory, píše CNN. Na sociální síti Twitter Muska sleduje 39 milionů lidí, Jeho myšlenky, ať už píše o vesmírných projektech nebo o své aktuální náladě, se tak šíří rychlostí světla.

Souboj titánů

Způsob, jakým nyní svět řeší pandemii koronaviru, je podle něj iracionální. „Jde o polarizující problém, v němž racionalita ustupuje.“ V rozhovoru Musk navíc reagoval na nedávná slova kolegy miliardáře Billa Gatese. Ten v červencovém interview pro CNBC uvedl, že by se Elon Musk měl držet toho, čemu nejvíc rozumí, a to ostatní nechat na odbornících.

„Elon si často klade za cíl publikovat pobuřující komentáře,“ uvedl Gates. „Není příliš zapojený do vývoje vakcín. Vyrábí skvělé elektromobily a jeho rakety fungují dobře. Takže má dovoleno komentovat tuto oblast. Doufám ale, že je nezaměňuje z oblasti, které se ho příliš netýkají,“ mínil Gates.

„Odpověděl bych mu, hej hlupáku, ve skutečnosti vyvíjíme stroje pro CureVac, společnost, do které ty investuješ,“ reagoval Musk na Gatesova slova. Není to poprvé, co mezi miliardáři proběhla prostřednictvím médií výměna názorů. Když Gates blogoval o svých pochybnostech ohledně potenciálu dálkových elektrický automobilů, Musk tweetoval, že Gates „nemá ani páru.“

Elon Musk je kritikem způsobu boje proti koronaviru už od začátku. Koncem dubna označil omezující opatření za fašistická, v květnu pak navzdory zákazu obnovil výrobu v kalifornské továrně na automobily Tesla.