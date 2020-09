eBay slaví čtvrtstoletí existence. První prodanou věcí byl rozbitý laser

Internetovou aukční síň vymyslel softwarový odborník francouzsko-íránského původu Pierre Morad Omidyar, když v roce 1995 vytvořil webovou stránku Auction Web. Na té si chtěl vyzkoušet programování jednoduché inzertní burzy zaměřené na sběratele.



Již během prvního týdne měla virtuální aukční síň několik tisíc zaregistrovaných uživatelů. Omidyar služby zpočátku poskytoval zdarma, později se rozhodl je zpoplatnit. Už první týdenní výnos z on-line aukcí byl trojnásobně vyšší než jeho dosavadní plat u softwarové společnosti General Magic, kde pracoval.

Díky zprovoznění své stránky tak jako jeden z prvních lidí uvedl do elektronického obchodování model C2C (Consumer To Consumer) odvozený od vzájemného vztahu mezi dvěma zákazníky, kdy jeden nabízí a druhý může koupit. Obchod se pak uskutečňuje pouze prostřednictvím webové aplikace, aniž by do něj provozovatel aplikace přímo zasahoval.

Omidyar zdokonalil webové rozhraní a umístil aukci na novou doménu eBay.com. Jméno bylo odvozeno z názvu jeho bývalé firmy Echo Bay, a protože tato doména byla už zaregistrována, zkrátil ji na eBay. Pod tímto názvem si také v kalifornském San José zaregistroval firmu.

Jedním z prvních prodaných předmětů přes eBay bylo údajně rozbité laserové ukazovátko, který někdo koupil za 14,83 dolaru. Omidyar překvapeně kontaktoval kupce, co ho k nákupu vedlo a zda ví, že je ukazovátko porouchané. Nový majitel odvětil, že je „sběratelem rozbitých laserových ukazovátek“.

Růst firmy eBay byl impozantní. Například v lednu 1997 se uskutečnily již dva miliony aukcí ve srovnání s 250 000 za celý rok 1996. V roce 1998, kdy společnost eBay vstoupila na burzu, se výkonnou ředitelkou firmy stala Meg Whitmanová, někdejší ředitelka strategického plánování ve společnosti Walt Disney.



Ta za deset let svého působení prosadila revoluční změny, jež vedly k dalšímu obrovskému rozvoji společnosti: Firma o třiceti zaměstnancích a tržbách okolo čtyř milionu dolarů se rozrostla na kolos s 15 000 zaměstnanci a roční obrat dosahoval osmi miliard dolarů. V roce 2014 ji časopis Forbes zahrnul do žebříčku stovky nejvlivnějších amerických podnikatelek.

Dnes zaměstnává eBay asi 14 000 lidí. V roce 2018 firma utržila 10 miliard dolarů, tedy asi 220 miliard korun, a jeho hodnota se pohybuje kolem 30 miliard dolarů, což je zhruba 661 miliard korun.

Firma postupně pohlcovala své konkurenty a v roce 2005 také získala poskytovatele internetového volání Skype Technologies. Toho se ale v roce 2009 zbavila, protože akvizice nenaplnila očekávání. Firma v roce 2002 koupila a až do roku 2015 vlastnila platební platformu PayPal, v roce 2005 pohltila Skype, který později prodala Microsoftu.

Kdo dá víc

Systém prodeje a nákupu na eBayi je jednoduchý. Zájemce o prodej se zaregistruje a nabídne zboží k prodeji. Podle vyvolávací ceny zaplatí poplatek a nabídka je podstoupena zájemcům, kteří přihazují. Novým majitelem předmětu se stává obchodník, který v rámci určeného časového limitu za zboží nabídne nejvíc peněz. eBay také nabízí zájemcům koupit položku prostřednictvím tlačítka „Koupit teď“. Pokud se tak stane, dražba končí.



Na internetové aukce jsou všichni zvyklí, i když většina věcí se na portálu už prodává za fixní cenu. Bezpečnosti nákupů napomáhá systém hodnocení, v němž se nakupující a prodávající hodnotí navzájem.

Z původně prodávaných sběratelských předmětů se záběr rozšířil na doslova všechno, co se dá prodat. Na eBayi se už prodaly ponorky, letadla, hrobka sousedící s hrobem slavné americké herečky Marilyn Monroeové, oběd s investorem Warrenem Buffettem nebo sklenice se vzduchem, který údajně dýchali Brad Pitt a Angelina Jolieová. Jistému anglickému studentovi se podařilo prodat jeden kukuřičný lupínek za dolar a 20 centů...

Portál zakazuje prodávat alkohol a tabák, věci propagující nebo vztahující se k nacistické ideologii, ilegální nahrávky či střelné zbraně a munici.

Firma, jejíž logo tvoří čtyři zářivě barevná písmenka názvu, dnes působí ve více než třech desítkách zemí a od března 2010 funguje služba eBay i v češtině.

Ve snaze vyrovnat se konkurenčnímu Amazonu, který je nyní nejhodnotnější značkou na světě, eBay v červnu 2017 oznámil, že bude garantovat nejnižší cenu 50 000 výrobků a zavede i třídenní doručovací lhůtu na desítky milionů výrobků. Letos v červenci eBay prodal za 9,2 miliardy dolarů (asi 203 miliard Kč) svou inzertní divizi norské skupině Adevinta.