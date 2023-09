Podívejte se, jak český Colt dělá zbraně pro Ameriku. Pavel svou návštěvu hájil

Přítomnost Středoevropanů na předměstí hlavního města Hartfordu je patrná, už když člověk k továrně přijíždí. Na stožárech stojících před ní vlaje kromě vlajky USA a Connecticutu i ta česká. Na Pavlovu návštěvu se tu pečlivě připravovali, jednu z hal vyzdobili skoro tak, jako kdyby se v ní konala svatební hostina, na trávníku čekal na hosty stan s občerstvením.

Ujímá se nás průvodce John, aby nám ukázal jednotlivé fáze výroby. Každý dostává ochranné brýle a skrz chodbu s vitrínami, v nichž jsou vystaveny nejslavnější kousky Coltu, míříme na výrobní plochu. „Má to tady 300 tisíc čtverečních stop (2,7 hektaru, pozn. red.) ale zkusím to vzít rychle,“ říká.

Nejdříve nám ukazuje ocelové rámy slavné pistole 1911, která se – jak název napovídá – vyrábí už od roku 1911, a následně ochotně pózuje s revolverem Python nebo útočnou puškou M16.

„Denně vyrobíme tak tři sta zbraní, záleží na poptávce,“ říká a postupně se jednotlivých zaměstnanců ptá, jestli si je můžeme vyfotit při práci, načež nás zavede i do pracovny, kde se do pistolí či revolverů ručně vyrývají nejrůznější motivy. Celkem si tu vydělává na živobytí 350 lidí. Connecticut je pro zbrojaře celkově státem zaslíbeným. Vyrábějí se tu i vrtulníky Sikorsky nebo letecké motory Pratt & Whitney.

Colt je jedním z dodavatelů americké armády a výhradní dodavatel kanadské armády. Vedle toho si od něj zbraně kupují i komerční subjekty. Při pohledu na řady právě dokončených pušek naskládaných vedle sebe někoho může napadnout otázka, k čemu jednou budou použity. Třeba i proto, že Connecticut se v roce 2012 stal dějištěm druhé nejtragičtější školní střelby v dějinách Spojených států, když na škole Sandy Hook v Newtownu, který leží od Hartfordu asi 60 kilometrů jihozápadně, zemřelo 26 lidí.

Novinář Dan Haar, jenž píše pro místní mediální společnost Hearst a prohlídky se také zúčastní, nám ale připomíná, že při masakrech bývá používána puška AR-15, kterou vyrábění jiní, a Colt by tedy podle něho z podílu na násilí v USA neměl být viněn. Podobně smýšlí i prezident Pavel.

„Je potřeba vidět řešení v legislativě, v omezení přístupu ke zbraním, v jejich registraci, kontrole, než ve výrobě. Pokud by je nevyráběl Colt, bude je vyrábět jiná společnost a budou se do Spojených států dovážet,“ řekl.

„Pokud jde o zodpovědnost výrobce za násilné činy spáchané případně i jeho zbraněmi, to je asi nikdy nekončící diskuze. Mohli bychom říci, že zabíjejí lidé, a ne zbraně. A pokud se podíváme na produkci Coltu ale i jiných zbrojovek, tak jenom část jde na vojenské účely, velká část jde na účely sportovní případně putuje do různých bezpečnostních složek, které naopak chrání bezpečí lidí,“ míní. „Asi není úplně správný pohled, že dochází-li k některým trestným činům s použitím palných zbraní, tak všichni výrobci palných zbraní jsou za to zodpovědní,“ dodal Pavel.

Prezident hájil i návštěvu Coltu jako takovou, kterou česká média považovala za poměrně kontroverzní vzhledem k tomu, že pro firmu pracuje jeho poradce Petr Kolář, který s ním do USA cestoval jako člen delegace. „Colt se nabízel mimo jiné i proto, že je nejblíž k New Yorku a místu odletu (Bradley International Airport, pozn, red.). Společností tu ale máme více a věřím, že budu mít příležitost navštívit i další,“ vysvětlil.

Kolář pak řekl, že na zařazení návštěvy Coltu do programu se nijak nepodílel. „Já jsem v tom žádnou roli nesehrál, prezident ví, že jsem Coltu s jeho investicí v Americe pomáhal, ví, že jsem na to hrdý,“ uvedl.