Zvýšíme cla, hrozí USA. EU totiž nepřestala podporovat Airbus

Podle oficiálního prohlášení Úřadu amerického obchodního zmocněnce (USTR) zvýšení cel USA zvažují i proto, že v jednání s EU nedochází k pokroku. Druhým důvodem je pak výše zmíněné zjištění Světové obchodní organizace (WTO). Jakých produktů by se nová cla měla dotknout zatím není známo.

WTO v říjnu povolila Spojeným státům uvalit jako odvetu za subvencování Airbusu cla na zboží z Evropské unie v objemu až 7,5 miliardy dolarů (zhruba 174 miliard Kč) ročně. Washington následně zavedl cla deset procent na velká civilní letadla a 25 procent na vybrané zemědělské a průmyslové zboží.

EU podle pondělní zprávy WTO neuskutečnila všechny potřebné kroky k tomu, aby zabránila poškozování amerického výrobce letadel Boeing a nadále subvencuje letouny Airbus A380 a A350. To Airbus nepopřel, uvedl však, že by se měl objem zboží podléhajícího americkým clům by se měl snížit o zhruba dvě miliardy dolarů. WTO totiž ve zprávě dospěla k závěru, že újma působená Boeingu je menší než v minulosti. Podle USTR však k žádnému snížení není důvod.

Spojené státy a Evropská unie se od roku 2004 u WTO navzájem obviňují z nelegální podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus. Na obou stranách bylo zjištěno, že v rozporu s pravidly WTO výrobci letadel dostávají finanční podporu s cílem zajistit jim výhodnější pozici na trhu.

Obě strany se následně začaly připravovat na případné uvalení cel, která by byla odvetou za škody vzniklé v důsledku subvencí. Plány EU na zavedení cel na americké zboží WTO ještě posuzuje, rozhodnutí se očekává začátkem příštího roku.