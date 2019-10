Euroamerická celní bitva začíná. USA trestají výrobce sýrů, whisky i olivového oleje

Cla se týkají zboží v hodnotě 7,5 miliardy dolarů ročně (téměř 176 miliard korun) a WTO by je nepotvrdila pouze v případě, že by všichni přítomní členové organizace hlasovali proti, uvedla agentura Reuters.

Evropská unie mezitím připravuje odvetná opatření. Nedovoleně totiž svého výrobce Boeing podporovaly i Spojené státy. WTO by zavedení evropských cel na zboží z USA měla potvrdit koncem roku.

Whisky, svetry a klobásy

Cla dopadnou hlavně na americké milovníky evropských sýrů, vín či skotské jednosladové whisky. Pokud prodejci ve Spojených státech promítnou zvýšení poplatků do maloobchodních cen v plné výši, lahev skotské jednosladové whisky Laphroaig zdraží z 54 na 67 dolarů (z 1266 na 1572 korun).

Více než padesát položek na seznamu postižených produktů přitom zasahuje největší ekonomiky Unie – Německo, Francii, Španělsko a (zatím ještě) Velkou Británii. Mezi položkami figurují rovněž citrony, produkty z vepřového masa, jogurty nebo máslo.

Britské firmy budou na americkém trhu mimo jiné hledat obtížněji zájemce o vlněné oděvy. Němců se dotknou hlavně cla na strojírenské výrobky – od šroubováků přes kleště a pájky až po mikrovlnné trouby. A vyšší ceny se na amerických pultech dají očekávat také u španělských mořských plodů.

Všech těchto států se dotkne i desetiprocentní clo na hotová letadla. Cla na ostatní produkty jsou 25procentní. Důvod, proč se nejčastěji zmiňují zmíněné čtyři státy, je jednoduchý. Podle USA jsou totiž právě ony hlavními viníky neoprávněné podpory Airbusu. „Bez dotací (od těchto států) by Airbus nikdy neexistoval,“ citovala americká kancelář vládního zmocněnce pro obchod předběžné rozhodnutí WTO z roku 2011.

Nepatrná česká stopa

Spor o podporu Airbusu a Boeingu se táhne už od roku 2004. Během té doby bylo potvrzeno, že svého výrobce proti pravidlům podporovala jak EU, tak Spojené státy.

Evropská komise má za to, že zavedení cel ze strany USA je kontraproduktivní a uškodí oběma stranám. Spory kolem subvencování výroby letadel by se podle ní měly řešit dohodou. Varovala také, že pokud Američané cla skutečně zavedou, EU odpoví stejným způsobem. Odezva ze strany Unie by podle prozatímních plánů mohla vyššími cly zatížit americké zboží v objemu 12 miliard dolarů ročně.

Českých firem se nicméně plánovaná americká akce příliš nedotkne. Z tuzemského vývozu do USA nejvíce ovlivní export sýrů, což představuje hodnotu zboží zhruba za jeden milion korun ročně. Dále se podepíše na vývozu českých ovocných šťáv, sušeného ovoce a směsí ořechů a ovoce, přičemž hodnota vývozu tohoto zboží do USA se pohybuje v nižších desítkách tisíc.

Paradoxem války o světové nebe zůstává, že se poplatky nedotknou vývozu leteckých součástek do USA. Boeing totiž při stavbě letadel používá některé komponenty z Evropy. A Airbus má navíc v Alabamě jednu ze svých továren, jejíž provoz by se mu při zvýšení nákladů nemusel vyplatit. A to by znamenalo propouštění amerických dělníků, které by americká administrativa neviděla ráda.