WTO posvětila cla kvůli Airbusu, USA je chce uvalit na zboží za miliardy

16:16 , aktualizováno 16:16

Spojené státy by rády uvalily další cla na evropské zboží. Důvodem je to, že EU podle USA neoprávněně podporuje výrobce letadel Airbus. Cla by se měla týkat leteckých součástek a luxusního zboží. Jejich legitimitu teď nově posvětila Světová obchodní organizace (WTO). EU pravděpodobně zareaguje odvetou.