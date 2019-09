Tvrdý brexit nechceme, říkají automobilky. Cla by šla nahoru, s nimi i ceny

Brexit bez dohody povede k zavedení celních sazeb Světové obchodní organizace (WTO). Dnes se clo u většiny autodílů pohybuje mezi třemi a 4,5 procenty. Po 31. říjnu, kdy podle plánu dojde k odchodu Velké Británie z EU, může v případě tvrdého brexitu začít platit na auta desetiprocentní clo.

Právě proto se evropský automobilový průmysl vyslovil proti odchodu bez dohody a vyzval představitele Spojeného království a EU, aby tvrdému brexitu předešli. Pod výzvou jsou podepsány například Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) a Evropská asociace dodavatelů automobilů (CLEPA), národní asociace i české Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP.

Loni se ve státech Evropské unie vyrobilo 19,2 milionů vozů, z toho 1,44 milionů v ČR, a brexit bez dohody by tak měl podle výzvy zásadní negativní dopad na jedno z nejcennějších ekonomických aktiv Evropy.

České AutoSAP se k výzvě připojilo, protože podle jejího prezidenta Bohdana Wojnara je „Spojené království pro český autoprůmysl významných obchodním partnerem“.

Vývoz aut z České republiky do Velké Británie přesahuje 150 000 vozů ročně. Tuzemské automobilky loni vyvezly automobily a díly za 920 miliard korun, z toho 6,6 procenta, tedy 61 miliard, směřovalo právě do Spojeného království.

„Oslabení trhů a domácí poptávky i výrobních EU řetězců způsobené brexitem je to poslední, co by si v tomto nervózním období přelomovém období mohl automobilový průmysl přát. Český dovoz do UK je zhruba sedm procent z celého dovozu souvisejícího s dopravou. Ohrožení představuje jak oslabení domácí poptávky pro finalisty, tak omezení výroby nebo její přesun do jiných lokalit pro dodavatele komponent,“ komentoval partner poradenské firmy EY Petr Knap.



Podle Wojnara povede zavedení celních tarifů a dalších regulací k roztříštěnosti a celkovému oslabení evropského trhu ve světové konkurenci, což bude mít dopad jednak na zpomalení růstu HDP, ale ve svém důsledku především na koncové zákazníky v podobě dražších vozidel.

