Číňanky nechtějí odcházet do důchodu v 50 letech, žalují kvůli tomu své zaměstnavatele

Od roku 2019 řešily čínské soudy již více než tisíc takových žalob. Stěžovatelkám se nelíbí, že ženy v manažerských pozicích mohou v Číně oproti dělnicím v soukromých továrních pracovat až o pět let déle. Informoval o tom deník Financial Times.

Počet takových žalob se v Číně rok od roku stále zvyšuje. Zatímco mezi lety 2009 a 2019 se na čínské soudy v této záležitosti obrátilo jen 800 žen, za poslední dva roky jich bylo už více než tisíc.

Současná pravidla pro odchod do důchodu platí v Číně již od 50. let minulého století. Od té doby se však situace v zemi rapidně změnila. Tehdy rodily ženy za život i šest dětí a lidé se zde jen zřídka dožívali 50 let věku. Nyní průměrný věk atakuje hranici 80 let a v souvislosti s dříve velmi preferovanou politikou jednoho dítěte se zde snížil i počet porodů. Ženy se stále více soustředí na kariéru.

V mezinárodním srovnání patří Čína mezi státy s nejníže nastaveným důchodovým věkem na světě. Muži zde mohou do penze odejít po dosažení šedesáti let. Podobně jako Čína je na tom třeba i Severní Korea.

Ve většině států je však nastavený důchodový věk mnohem vyšší. V Řecku nebo v Dánsku je věk pro odchod do penze pro obě pohlaví stanoven na 67 let.

I čínská vláda říká, že aktuální důchodový věk může do budoucna státu přinést řadu problémů. „Takto nízký důchodový věk vede u nás k plýtvání. Zbytečně zvyšuje tlak na celý čínský důchodový systém,“ uvedl pro deník Financial Times jeden z čínských poradců vlády, který nechtěl být jmenován.

Čínská akademie věd ve své zprávě uvedla, že čínský státní penzijní fond se v roce 2035 dostane do problémů. „Systém důchodů se v Číně musí rychle změnit, pokud se chceme vyhnout velkým potížím,“ řekl pro Financial Times Fang Lianquan, jeden z autorů čínské studie.

Další značným problémem čínského důchodového systému je tamější mládež. Ačkoliv počet obyvatel v produktivním věku v zemi rychle klesá, řada osob z mladší generace hledá práci marně. Míra nezaměstnanosti Číňanů mladších 24 let je v současné době na úrovni třinácti procent. Celková míra nezaměstnanosti je však v Číně mnohem menší, jen lehce přesahuje hranici pěti procent.

„Čínská ekonomika neumožňuje najednou plně zaměstnat mladší i starší ročníky. Pokud by starší pracovníci šli do důchodu ještě později, míra nezaměstnanosti mladých osob by se zvýšila,“ uvedl jeden z čínských vládních poradců, který se v zemi věnuje problematice důchodového systému.