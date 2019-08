Čína se nevzdává. Její trumfy v obchodní válce dokážou otřást světovými trhy

Poslední přestřelka v americko-čínské obchodní válce otřásla finančními trhy. Zejména v pondělí zažila řada investorů krušné chvíle. Americké akcie totiž zažily nejhorší den v letošním roce. Index S&P 500, jejž tvoří 500 největších veřejně obchodovaných firem v USA, zaznamenal nejprudší jednodenní pokles od 4. prosince. Nedařilo se však ani burzám v Evropě či Asii.

Turbulence způsobila čínská centrální banka, která zareagovala na poslední dávku amerických dovozních cel obzvlášť tvrdě a poslala kurz čínského jüanu na nejnižší úroveň od krize v roce 2008. Právě tuto formu podpory exportu americký prezident Trump dlouhodobě kritizuje a označuje ji za neférovou obchodní praktiku.

Slabší jüan totiž znamená značnou podporu pro čínské vývozce – jejich zboží díky kurzu zlevní a lépe se prodává. A může jim tak aspoň částečně vyrovnat ztráty na americkém trhu způsobené dovozními cly.

Washingtonská odveta na sebe nenechala dlouho čekat. Trump na svém Twitteru opětovně označil Čínu za měnového manipulátora a po pár hodinách to oficiální cestou učinilo i americké ministerstvo financí. Ke stejnému kroku instituce naposledy přistoupila v roce 1994.

Jüan na vodítku

Na rozdíl od ostatních světových měn je čínský jüan pod výraznou kontrolou tamní centrální banky. Jeho hodnota totiž do značné míry závisí na tzv. referenčním kurzu vůči dolaru, jejž každodenně nastavuje právě centrální banka.

Právě tímto způsobem Peking v pondělí srazil hodnotu své měny. „Význam posledního pohybu je hlavně signální. Investoři to četli jako pokus centrální banky o kompenzaci negativního dopadu cel na čínské vývozy a ekonomiku. Centrální banka to posléze popřela a přihlásila se k dosavadní strategii udržování stabilního efektivního kurzu,“ říká makroekonomický analytik Generali Investments Martin Pohl.

V úterý totiž Peking zařadil zpátečku a oslabování zastavil referenčním kurzem na silnější úrovni, než očekával trh. Tamní centrální banka tímto způsobem také podpořila své předchozí vyjádření, že nehodlá využívat kurz jüanu jako zbraň v obchodní válce s USA.

Hodnota měny vůči dolaru se tak stabilizovala a mírně posílila, stále však zůstává nad hranicí sedmi jüanů za dolar, což řada analytiků označuje za psychologický práh. Nicméně situace se uklidnila i na akciových trzích. Asijské burzy v úterý smazaly část svých pondělních ztrát a některé evropské akciové indexy se z pondělních propadů vymanily úplně.

Obchodní válka pokračuje

Přes částečné ochlazení obchodní války mezi dvěma největšími světovými ekonomikami však na trzích přetrvává napětí. Agentura Reuters citovala prohlášení investičně bankovní společnosti Goldman Sachs, která již neočekává, že by k nějaké formě dohody mezi Spojenými státy a Čínou mohlo dojít dříve než v roce 2020, kdy se v USA konají prezidentské volby.

Pokračující konflikt zřejmě povede ke zpomalení světové ekonomiky. Podle analytiků banky Morgan Stanley se může globální ekonomika propadnout do recese už v polovině příštího roku. Následkům se nevyhne ani Česká republika, byť ji zasáhnou spíš nepřímo.

„USA a Čína představují řádově polovinu globální ekonomiky. Obchodní válka je oslabí. To znamená slabší poptávku po exportech z Evropy, což se negativně projeví na kondici našich hlavních obchodních partnerů v čele s Německem,“ uvádí Pohl.

„Problémy by mohly nastat v případě, kdy by Čína nechala svou měnu dále padat,“ míní ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský. V tom případě by citelně levnější čínské dovozy mohly podle něj ohrožovat české výrobce, jelikož se asijská velmoc podílí na českém importu 10 procenty.

Na druhou stranu by část Čechů mohla na slabším jüanu i vydělat. „Ti, kteří kupují zboží přímo z Číny, například z tamních e-shopů, dopad pravděpodobně pocítí,“ říká ekonom České spořitelny Michal Skořepa. Pro zlevnění čínského zboží v Česku by však kurz tamní měny musel klesnout minimálně o deset procent a to na dlouhou dobu.