Čína se dohodla se Saúdskou Arábií na miliardových investicích. Vliv USA slábne

Posílené vazby jsou výsledkem dvoudenního arabsko-čínského obchodního summitu, který se v tomto týdnu odehrál v hlavním městě Rijádu. Saúdská státní tisková agentura SPA uvedla, že zástupci obou států uzavřeli asi třicet dohod, které zahrnují i investice do sektoru zdravotnictví, cestovního ruchu nebo zemědělství, píše list Deutsche Welle.

Už desáté arabsko-čínské obchodní konference se zúčastnilo zhruba 3 500 tisíce vedoucích představitelů klíčových firem a čínská delegace nyní byla při pohledu do minulosti ta vůbec nejpočetnější. Až doposud ale byla Saúdská Arábie jedním z hlavních partnerů USA na Blízkém východě a posilující vazby s Čínou jsou dalším důkazem toho, jak vliv Spojených států v regionu postupně slábne.

Ekonomické vazby Číny a Saúdské Arábie jsou pevné a poměrně dlouhodobě. Už loni se objem provedených obchodů mezi oběma celky zvýšil, a to asi o třicet procent oproti předchozímu roku. Čína dlouhodobě dováží asi polovinu ropy právě z Blízkého východu a pro Saúdskou Arábii jde o klíčového odběratele tohoto fosilního paliva.

„Neměli bychom s Čínou soutěžit. Musíme s ní naopak spolupracovat,“ řekl zúčastněným delegátům saúdský ministr pro energetiku Abdulaziz bin Salmán s tím, že správný obchodník využívá příležitosti, které se naskytnou.

Investice i do elektromobility

Nyní by čínské společnosti mohly těžit z přidělování velkého počtu zakázek, a to hlavně ve sféře infrastruktury. Saúdská Arábie se totiž postupně snaží svou ekonomiku diverzifikovat do více oblasti, na čemž chce Čína participovat. Jedna z čínských stavebních firem kupříkladu získala zakázku na výstavbu 28kilometrového železničního tunelu do budovaného futuristického saúdskoarabského města Neom.

Asi polovina plánovaných investic má jít i do výroby elektromobilů. Čínský výrobce luxusních elektromobilů Human Horizons má na území Saúdské Arábie vybudovat své nové výrobní provozy.

Už před pár týdny se Čína zároveň zasloužila o další úspěch v regionu. V březnu vydala spolu se Saúdskou Arábií a Íránem společné prohlášení, ve kterém oznámily, že se doposud znepřátelené blízkovýchodní země shodly na obnovení diplomatických vztahů přerušených v roce 2016.

Ty byly pozastaveny poté, co íránští demonstranti vzali útokem saúdskoarabské velvyslanectví v Teheránu v reakci na popravu šíitského duchovního v Saúdské Arábii. Čína svoji roli v uzavření dohody potvrdila společnou fotkou diplomata Wanga I mezi zástupci obou regionálních rivalů.

Saúdská Arábie se spolu se Spojenými arabskými emiráty, Egyptem, Bahrajnem a Íránem zároveň připravuje i na vstup do geopolitického hospodářského bloku BRICS. V něm hraje Čína klíčovou roli a mezi členské státy se řadí i Indie, Brazílie, Jižní Afrika či Rusko.