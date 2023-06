Čínští vojáci 160 kilometrů od Floridy? USA se obávají cvičiště na Kubě

Čína a Kuba jednají o vybudování společného vojenského výcvikového zařízení na ostrově. V úterý to uvedl deník The Wall Street Journal (WSJ) s odkazem na zdroje z americké administrativy, podle kterých zřízení případného cvičiště vyvolává ve Washingtonu obavy, že by vedlo k umístění čínských vojáků pouhých 160 kilometrů od pobřeží Floridy.