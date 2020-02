Chybí součástky z Číny. V továrnách se nepracuje ani po prázdninách

Do práce se v pondělí podle odhadů Citibank nevrátila ani třetina Číňanů. Úřady některých provincií totiž doporučily firmám otevřít nejdříve 1. března. I továrny, které během tohoto týdne otevřou, však nemají všechny problémy za sebou. Dělníci totiž musí dodržovat čtrnáctidenní karanténní opatření, informuje CNBC.



Velký vliv by uzavření čínských továren mohlo mít na Apple. Foxconnu, jeho největšímu dodavateli, úřady totiž povolily, aby otevřel jenom jednu továrnu. V jihočínském Šen-čenu se přitom měla v dohledné době rozběhnout výroba letošního modelu iPhonů. Tamní závod však bude stát nejméně do pátku.



Nákaza silně ovlivnila také mnohé automobilky. Uzavírky svých čínských závodů prodloužila většina z nich. Tamní továrny Nissanu a PSA Group se tak také rozjedou nejdříve v pátek. BMW, Volkswagen, Toyota a Honda plánují spuštění výroby v průběhu příštího týdne.



Provoz v Číně v pondělí naopak obnovily americké automobilky Tesla, Daimler a Ford Motor. Čínský internetový gigant Tencent Holdings pak požádal zaměstnance, aby do 21. února pracovali z domova.

Dochází součástky

Provoz však nemusely přerušovat jen firmy operující v Číně. Třeba automobilky Hyundai a Kia sice mají továrny v Jižní Koreji, přesto jejich závody stojí. Kvůli opatřením spojeným s wuchanským koronavirem jim totiž došly součástky, které nakupují převážně v Číně. Společnost Suzuki podle BBC v posledních dnech začala ze stejného důvodu hledat nové dodavatele.

Podle automobilky Fiat Chrysler by součástky brzy mohly dojít i závodům v Evropě. „Je to pro celosvětový hodnotový řetězec velký zásah,“ uvedla analytička Alicia Garcia Herrero pro CNBC. „Je to velká rána jak pro Čínu, tak pro celý svět,“ dodala.

Před možnými globálními dopady uzavření čínských továren varovali čeští podnikatelé již minulý týden. „Pokud budou fabriky další dva až tři týdny zavřené, budou globální dopady fatální. Čína vyrábí naprostou většinu výrobků, které se v civilizovaném světě používají,“ uvedl tehdy Tomáš Vala, ředitel prodejce koupelnového vybavení SIKO.