Otazník před startem sezony. Chorvatům chybí pracovníci v cestovním ruchu

Chorvatsko se letos těší na rekordní příjmy z cestovního ruchu. Hlavním důvodem je daleko snazší přístup do země, a to díky přistoupení Chorvatska do schengenského prostoru. Pomáhá ale i přívětivější platební styk, neboť se v zemi už několik měsíců platí eurem. Na velký příliv turistů ale není příliš připraven tamní trh práce.