Ekonomická výkonnost Prahy roste, některé ukazatele překonaly celé Chorvatsko

Vyplývá to z aktuální studie Regionální účty 2021 – Hlavní město Praha. Hrubý domácí produkt na obyvatele za rok 2021 v Praze dosáhl podle analýzy 1,2 milionu korun. Ve srovnání s předchozím rokem to bylo o 7,8 procenta více a vůči předcovidovému roku 2019 o 5,2 procenta více. Je to téměř dvojnásobek oproti druhému Jihomoravskému kraji.

„Výrazný náskok Prahy ve výši HDP je dán nejen tím, že se jedná o hlavní město. Dochází zde ke koncentraci ekonomických subjektů, zahraničních poboček nadnárodních firem a centrálních orgánů veřejného i privátního sektoru,“ uvedl Tomáš Slavíček z oddělení informačních služeb Českého statistického úřadu (ČSÚ).

HDP v přepočtu na jednoho obyvatele v posledních letech roste, například v roce 2011 činilo 856 tisíc korun. V desetiletce mezi roky 2011 až 2021 zmíněný ukazatel nabral klesající kurz jen v roce 2020, během covidových restrikcí.

Lepší než Budapešť

Pražské výsledky jsou výrazně znát také v porovnání v rámci Evropské unie (EU), v uvedeném období dosahovaly v paritě kupní síly (porovnání podle nákladů, za které lze koupit stejné množství výrobků, pozn. red.) dvojnásobku průměru.

1,2 milionu korun bylo v roce 2021 HDP na Pražana. 402 tisíc korun. Na tuto částku vzrostl čistý disponibilní důchod. 1,5 miliard korun bylo v roce 2021 HPH v Praze.

Zajímavé je ovšem i porovnání HDP v takzvaných běžných cenách tedy těch, které odrážejí skutečné evidenční ceny, za které byly ve sledovaném období uskutečněny veškeré nákupy a prodeje, s podobnými městy střední Evropy. Vedle Berlína, Hamburku, Vídně a Budapešti však Praha vykázala druhou nejnižší hodnotu. Překonala pouze Budapešť.

České hlavní město má i tak pozoruhodné výsledky. „Praha dokázala ve zmíněném roce vygenerovat větší HDP v běžných cenách než celé Chorvatsko,“ shrnuje analýza statistiků.

I v covidových časech v hlavním městě rostl čistý disponibilní důchod domácností, tedy částka, kterou mohou domácnosti věnovat na konečnou spotřebu či na úspory. V roce 2021 vzrostl na více než 402 tisíc korun.

O rok dříve šlo o přibližně 354 tisíc korun. Během uplynulé desetiletky šlo o druhý nejvyšší meziroční vzrůst. Disponibilní důchody obyvatel Prahy jsou v tomto ohledu o asi čtvrtinu vyšší než republikový průměr. Z této sumy však ukusuje inflace, která v dubnu činila asi 12 procent.

13. února 2023

„V průběhu dalších měsíců lze očekávat pokračující zpomalování spotřebitelské inflace. Pravděpodobnost, že zamíří pod 10 procent již v červnu, se výrazně zvýšila,“ odhadl vývoj analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Turistika táhne

Turistika, ubytování či pohostinství, doprava a obchod – tyto obory se podílely na pražské hrubé přidané hodnotě (HPH) přibližně jednou pětinou. (HPH je „čistým“ ukazatelem výkonnosti ekonomiky, pozn. red.).

Turisté se do Prahy letos po propadu vracejí. „I když jsme se ještě nedostali na čísla před pandemií, rozdíl v návštěvnosti mezi letošním prvním kvartálem a stejným obdobím roku 2019 byl pouze pět procent,“ uvedl Jan Herget, ředitel České centrály cestovního ruchu.

IT představuje odvětví, které se význačně podílí na HPH. Představuje to též výsledek spolupráce vysokých škol a jednotlivých společností.

„Daří se nám získávat od firem zajímavé výzkumné projekty, do kterých se pak pod vedením fakultních expertů zapojují studenti. S některými firmami dokonce otevíráme společné výzkumné laboratoře. Firma tak získává přístup nejen k talentům, ale i dodatečnou inovační kapacitu,“ popsal to Pavel Kordík, proděkan pro spolupráci s průmyslem Fakulty informačních technologií ČVUT.

Zajímavé je, že meziročním srovnání let 2020 a 2021 v Praze podle analýzy ČSÚ došlo k největšímu nárůstu HPH v zemědělství a lesnictví. I tak ale zůstává jejich význam na HPH Prahy minimální.