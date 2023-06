Chorvatsko letos čeká rekordní sezonu, prozradil průzkum mezi cestovkami

Novinářům to na tiskové konferenci v Praze řekl ředitel Chorvatského turistického sdružení v Česku a na Slovensku Miodrag Mlačić.

Dovolenou loni Češi nejčastěji volili v destinacích Umag, Medulin, Baška Voda nebo Poreč, průměrná délka zájezdu byla 6,7 nocí. „Od letošního ledna do začátku června zahraniční turisté v Chorvatsku strávili 14,15 milionu nocí, to bylo o 11 procent více než v roce 2019 a o šest procent více než loni,“ uvedl Mlačić. Připomněl, že Chorvatsko k 1. lednu tohoto roku vstoupilo do eurozóny a Schengenského prostoru.

Letos bez kolon

V CK Travel Family tvoří zájezdy do Chorvatska přibližně tři čtvrtiny všech prodejů na léto, klienti preferují střední Dalmácii nebo Istrijský poloostrov. Většina jich volí dopravu autem. Cesta v Chorvatsku by měla být letos bez omezení, před začátkem hlavní sezony se tam stihly dokončit opravy dálnic, uvedla oblastní manažerka Lenka Laus. „Hlavní výhodou je zrušení hraničních kontrol vstupem Chorvatska do Schengenskeho prostoru, nebudou se tedy již tvořit kolony,“ dodala.

„Kapacity zájezdů do Chorvatska se plní také CK Nev-Dama,“ řekl ČTK mluvčí Jan Bezděk. Dovolená v oblíbené destinaci meziročně podražila o 12 až 14 procent, například Dalmácie ale navýšila ceny méně než Istrie, dodal. Cestou autem si podle něj mnoho klientů dopřeje výlet v Rakousku či ve Slovinsku.

„Zatímco před pár lety u klientů v Chorvatsku vedly jednodušší hotely či apartmány a stravu si zajišťovali sami, dnes roste poptávka po kvalitnějším ubytování i plné penzi,“ řekl mluvčí CK Alexandria Petr Šatný. Češi však letos zájezdy do Chorvatska autem nebo autobusem více porovnávají s levnějšími leteckými nabídkami, a mnohdy proto přemýšlí o tom, že by vyrazili spíše do Bulharska či jiných destinací, dodal.

Kapacity se plní

Do Chorvatska letos klienti CK České kormidlo pojedou především v první polovině července. „Obsazenost je tam aktuálně 83 procent,“ uvedl mluvčí Aleš Kotek. Například Istrie je podle něj vyprodaná již několik týdnů. Týdenní dovolená s polopenzí a vlastní dopravou může čtyřčlennou rodinu letos vyjít do 30 000 korun, doplnil. „Aktuálně natankujete na dálnici v Chorvatsku v přepočtu za méně než 30 Kč za litr a v obchodech nakoupíte potraviny levněji než v ČR,“ řekl.

Kapacity do Chorvatska jsou podle cestovní agentury Invia plné průměrně ze 60 procent. „Některé oblíbené hotely ale letos kvůli rekonstrukci neotevřou, jedná se například o lokalitu Gradac,“ uvedla mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková. Část CK podle ní rozšiřuje nabídku do Chorvatska letecky. Dovolenou u Jadranu podle mluvčí CK Čedok Kateřiny Pavlíkové čím dál tím více vyhledávají také turisté ze západní Evropy a USA, hotely se proto mohou velmi brzy zaplnit, dodala. V Chorvatsku jich Čedok nabízí asi 150, řekla.

Česko v letošní letní sezoně kvůli pomoci turistům zřídí konzulární jednatelství v chorvatských městech Rijeka a Split, oznámil ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti). Češi tam budou moci řešit ztrátu cestovních dokladů či peněz. Čeští policisté se podle něj budou také účastnit společných hlídek v Chorvatsku v okolí měst Omiš, Šibenik a Vodice.