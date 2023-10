Supermarkety pod dohledem. Rakouský nadšenec spustil online srovnávač cen

Když Mario Zechner slyšel v rádiu, že rakouská vláda chystá databázi cen potravin, ale že to bude trvat měsíce a že půjde jen o ty nejzákladnější potraviny, nevěřil svým uším. Jako IT developer se rozhodl zjistit, jak náročné to je – a za dvě hodiny měl hotový první prototyp programu, který obsáhl ceny 22 tisíc položek ze dvou největších rakouských obchodních řetězců, píše portál Wired.

Zechner svůj projekt nazval Horké ceny (v němčině Heisse Preise) a otevřel ho veřejnosti. Jednak zpřístupnil kód celého softwarového řešení, takže dnes může kdokoli vytvořit jeho klon a spustit ho v dalších zemích; zatím se to podařilo v Německu a ve Slovinsku. Klíčové pak je, že Horké ceny umožňují napojovat další zdroje dat. Díky anonymnímu přispěvateli a lokálnímu tisku se podařilo získat historické ceny spousty položek až do roku 2017.

„Tato data jsou nesmírně důležitá pro každého, kdo se seriózně zajímá o hospodářskou soutěž, protože umožňuje zkoumat cenové strategie a koordinační taktiky obchodníků,“ cituje Wired Leonarda Dobusche z rakouského think-tanku Momentum Institute.

Ceny potravin v Rakousku v poslední době dramaticky vzrostly, podobně jako v celé Evropě. V reakci na to vzniklo několik nových srovnávačů cen, které mají za cíl pomoci spotřebitelům najít relativně levnější zboží včetně takových, které se specializují na vyhledávání zboží ve slevových akcích.

V Česku je příkladem takového srovnávače web AkcniCeny.cz, který funguje již 23 let. Ten má měsíčně víc než milion návštěvníků, kteří na něm jednak hledají akční letáky svých oblíbených řetězců, ale také mohou vyhledat konkrétní produkty v akci – a srovnat jejich ceny napříč celým trhem.

„V září 2023 jsme publikovali téměř 1 300 letáků a srovnali jsme přes 190 tisíc produktů v akci. Mimochodem, nejvyhledávanější bylo pivo, kde akční ceny hledalo přes 95 tisíc uživatelů,“ říká produktový manažer webu AkcniCeny.cz Gjurses Siderov.

Od klasických cenových srovnávačů se Horké ceny liší v tom, že jsou orientované především analyticky a navíc umožňují mezinárodní srovnání. „Zákazníci, kteří hledají levné zboží, většinou hledají privátní značky velkých řetězců – a jejich ceny se příliš neliší. Když jedna značka zlevní, další následují do týdne nebo ještě dřív,“ vysvětluje Zechner zatím jen omezenou užitečnost svého nástroje pro širokou veřejnost.

Některé příklady, kdy zboží bylo v Rakousku dramaticky dražší než v Německu nebo kdy řetězce zjevně upravovaly své ceny podle konkurence, Zechner předal rakouskému antimonopolnímu úřadu. „Podobnost cen a časová souslednost jejich změn může představovat porušení zákona o hospodářské soutěži,“ připomíná Dobusch.

Rakouské ministerstvo práce a hospodářství, které v reakci na projekt Horké ceny rezignovalo na tvorbu své oficiální databáze, chystá pro podobné projekty právní rámec. Především má jít o povinnost velkých řetězců zpřístupnit, alespoň u vybraných položek, ceny v podobě otevřených dat. V rámci této legislativní úpravy chce ministerstvo řešit také kvalitu potravin, aby cenová porovnání dávala lepší smysl.