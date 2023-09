Obchodníci slíbili, že promítnou nižší DPH na potraviny do cen, řekl Fiala

Ceny některých potravin sice meziměsíčně klesají, ale pro vládu to je velké téma, řekl v úvodu Fiala.

„Se zemědělci, potravináři a řetězci jsme našli společnou řeč. Ceny potravin musejí být nižší,“ řekl předseda vlády. Podle něj však vláda neurčuje ceny potravin, přesto nadále budou pokračovat dialogy mezi všemi, aby byla kvalita i cena uspokojivá.

Podle ministra zemědělství Výborného ke snížení cen potravin přispěje hlavně nižší DPH na potraviny. Debata byla podle Výborného velmi detailní a zaznělo tedy hlavně téma snížení DPH na potraviny z 15 na 12 procent.

„Dostalo se nám ujištění, že ceny potravin budou nadále klesat a že se pozitivně projeví to konkrétní opatření, které vláda udělala, které máme v ozdravném balíčku a to je to,že jsme potraviny přesunuli do sníženého DPH. Dostalo se nám ujištění, že to bude mít konkrétní dopad na ceny potravin, na to, za co si lidé budou kupovat potraviny v obchodech,“ řekl Fiala.

„Ovšem chceme, aby na pultech českých obchodů byly výhradně české potraviny, protože produkujeme kvalitní produkty,“ upozornil Výborný.

Výborný již dříve avizoval, že není v jeho pravomoci udávat ceny jednotlivých potravin, musí proto na jednotlivé výrobce a dodavatele tlačit jiným způsobem.

„Abychom srazili ceny, musíme pozvednout naši obchodní kulturu. Pokud ta bude férová, budou i ceny přívětivější. Pod kontrolu ale musíme dostat celý výrobní a prodejní řetězec a kontrolovat, zda jsou marže podniků a firem přiměřené,“ řekl nedávno v pořadu Otázky Václava Moravce.

S prezidentem SOCR Tomášem Prouzou a zástupci řetězců se sešel v únoru Výborného předchůdce Zdeněk Nekula. Schůzky se účastnila také Agrární komora ČR. Prezident SOCR Prouza tehdy upozorňoval na to, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jasně ministrovi řekl, že není možné jednat o cenách nebo obchodních strategiích.

Úřad uvedl, že považuje výměnu citlivých obchodních informací za problematickou zejména v rámci sdružení soutěžitelů či napřímo mezi jednotlivými soutěžiteli na horizontální úrovni, protože takové jednání může nejpravděpodobněji vést k narušení hospodářské soutěže. Nekula letos dal ÚOHS podnět kvůli vysokým cenám cukru a vajec na pultech obchodů.