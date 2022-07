Bydlení, strava a lepší platy než dřív. Chorvatsko i Rakousko vábí brigádníky

V Chorvatsku je nedostatek kvalifikované i běžné pracovní síly znát v každém hotelu, u každého stánku se zmrzlinou, při každém příjezdu na recepci. Stačí se podívat na campingy, které zaznamenávají v posledních dvou letech příval hostů.

„Dnes v Chorvatsku prakticky není kemp, který by měl stoprocentně pokryt veškerá pracovní místa, která potřebuje,“ řekl v telefonickém hovoru MF DNES Adriano Palman, šéf chorvatské asociace kempů. Těch je v zemi 866 a jsou schopny v jedné chvíli ubytovat až 264 tisíc návštěvníků.

Jenže o ty se musí někdo postarat. „Kempy se pokoušejí chybějící pracovníky nahradit reorganizací servisu, zaváděním digitálních technologií a podobně. Problém řešíme také dovozem pracovní síly. Dříve ze zemí bývalé Jugoslávie, jenže ani tam už volná pracovní síla není,“ tvrdí Palman.

Stále častěji proto v chorvatském turismu nacházejí místo Filipínci, Indové, Nepálci či obyvatelé Latinské Ameriky. „Všichni už dovážíme pracovní sílu z Asie a dalších zemí. Není tady snad nikdo, kdo se o to nesnaží. Ve své firmě mám pracovníky z Filipín už čtyři roky,“ potvrzuje Ivan Juranić, majitel restaurace Nada v městečku Vrbnik na ostrově Krk. „Pracovní síla není dostupná nejen v Chorvatsku, ale v celé Evropě. Skutečně nevím, kam ti lidé zmizeli,“ dodává.

Jen jídlo zdarma už nestačí

S nedostatkem lidí zřejmě končí i letitý problém nízkých platů v turismu. „Museli jsme zvýšit mzdy tak, abychom přilákali pracovní sílu, která by jednak směřovala do Rakouska, Německa a dalších zemí,“ vysvětluje Nataša Radešićová, zástupkyně ředitele pětihvězdičkového kempu Istra Premium Camping Resort, který vlastní firma Valamar Riviera, jedna z nejsilnějších chorvatských firem v oblasti turismu.

„Garantujeme čistý minimální příjem 5 650 kun čistého (asi 18 tisíc korun) za nejnižší pracovní pozice, jako jsou úklidový personál, pomocný personál v kuchyni a podobně. Vyšším pozicím, tedy číšníkům a dalším, vyplácíme přinejmenším 7 500 kun čistého měsíčně (asi 24 tisíc korun) a k tomu ubytování a celodenní stravu zdarma,“ vypočítává ředitelka kempu Padova na ostrově Rab Iva Forićová.

Obdobná situace je v Alpách. „Chybí nám řada různých profesí, nejvíce v gastronomii. Tam je prostor pro brigádníky obrovský. Nemůžeme najít ani kvalifikovanou pracovní sílu. Momentálně hledáme například sekretářku do centrální kanceláře a nemáme šanci. Prostě není, kdo by tu pozici vykonával,“ uvádí Andreas Haselsberger, výkonný ředitel firmy Bergbahnen Scheffau, která je součástí jednoho z nejmodernějších lyžařských středisek na světě SkiWelt v regionu Wilder Kaiser-Brixental v Rakousku.

Nedostává se pracovníků na všech úrovních, v létě deset až dvacet procent pracovní síly, kterou skiareál potřebuje, v zimě více. „Pro nás to už teď znamená aktivně vyhledávat lidi na zimu, investovat do reklamy, do bydlení pro pesonál, jinak nikoho nezískáme. Přitom si nikdo nestěžuje na výši platu – teď jsme například zvyšovali mzdy o šest procent. Vadí ale práce o víkendu, směny. Pokud pro zimní sezonu nezískáme dostatečný počet potřebné pracovní síly, budeme muset některé lanovky a vleky zastavit,“ myslí si Haselsberger.