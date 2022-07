Chorvatsko hlásí plno, i když zdražilo. Vystřídá se tam až 850 tisíc Čechů

Po dálnici od rakouského Grazu směrem do Slovinska a dále do Chorvatska jede jedno české auto za druhým. Není tradiční sobota, kdy se u moře mění hosté, ale čtvrtek večer. Češi po koronavirové pauze zamířili v obrovském množství do Chorvatska. Zdejší kempy jsou plné, stejně tak apartmány, bungalovy u moře nebo byty s výhledem na vodu.