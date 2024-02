Další rána pro Boeing na obzoru: zaměstnanci budou chtít 40% zvýšení platů

Odboráři půjdou podle agentury Bloomberg do jednání s požadavkem na čtyřicetiprocentní zvýšení platů. Navíc chtějí tlačit na další výhody ohledně zdravotního a penzijního pojištění, a také výhodnější řešení přesčasové práce.

Odboráři zdůvodňují svůj požadavek na dramatický nárůst platů tím, že při vyjednávání současné kolektivní smlouvy, v roce 2014, je vedení firmy přitlačilo ke zdi a že platy za celou dekádu vzrostly pouze o zanedbatelná čtyři procenta.

Současná situace firmy je však ještě horší než před deseti lety. Model 737-9 nesmí létat kvůli problémům, které vyústily v incident s vypadnutým dílem trupu za letu. Rozsáhlé vyšetřování amerického Úřadu pro letectví následně odhalilo systémové problémy s kontrolou kvality při výrobním procesu. Jejich náprava bude vyžadovat významné investice (podle deníku New York Times má jít o miliardu dolarů) a zajistila firmě také doplňkovou pozornost ze strany regulátora i zákonodárců.

Odbory se snaží problémy firmy okolo kontroly kvality při výrobním procesu obrátit ve svůj prospěch. Tvrdí, že tyto problémy se do jisté míry dají přičíst špatným pracovním podmínkám a z toho plynoucího přetížení zaměstnanců nebo vysoké fluktuaci. Za pravdu jim podle Bloombergu dává konzultant v leteckém průmyslu Cliff Collier: „Není to tak, že by lidé byli čím dál hloupější. Jsou přepracovaní - nebo jsou prostě tlačeni dělat věci, které by asi dělat neměli.“