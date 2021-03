Indie chce zakázat kryptoměny. Za obchodování i těžbu budou padat pokuty

Indie chystá zákon zakazující kryptoměny. Pokud by v zemi někdo obchodoval s kryptoměnami nebo takový digitální majetek vlastnil, dostal by podle zákona pokutu. Oznámil to jeden z vyšších úředníků obeznámených s vládním plánem.