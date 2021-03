Bitcoin dosáhl další mety. Poprvé se dostal na hodnotu 60 tisíc dolarů

Cena bitcoinu se koncem února propadla pod 50 tisíc dolarů v reakci na výběr zisků. Posléze ale obnovila silný růst. Na podporu ekonomiky v USA z Bidenova stimulačního balíčku poputuje 1,9 bilionu dolarů.

„Každá korekce je příležitost resetovat a restartovat pohyb nahoru,“ řekl agentuře Bloomberg Antoni Trenchev, který spoluzakládal poskytovatele kryptoměny Nexo v Londýně.

Bitcoin v uplynulém roce vzrostl asi o tisíc procent. Pomáhá mu zájem ze strany institucionálních investorů i spekulativní poptávka. Jeho zastánci o něm hovoří jako o uchovateli hodnoty podobném zlatu, který může působit jako zajištění proti inflaci a slabšímu dolaru. Podle odpůrců je na trhu obří cenová bublina, a zopakovat se tak může rozmach a následný pád bitcoinu z let 2017 a 2018.

Praktická zkušenost s investováním do kryptoměn je ale mezi Čechy stále poměrně malá. Do nákupu některé z nich dosud investovala necelá desetina Čechů. Další přibližně pětina lidí o nákupu uvažuje. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků průzkumu společnosti STEM/MARK. Nejznámější kryptoměnou v Česku podle něj zůstává bitcoin, s výrazným odstupem následují ethereum a litecoin.