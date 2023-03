Nad francouzskými bankami se vznáší podezření z dividendových podvodů

Société Générale návštěvu vyšetřovatelů potvrdila, žádné podrobnosti k tomu ale sdělit nechtěla. Ostatní banky se k tomu bezprostředně nevyjádřily. Podle agentury Bloomberg jim hrozí souhrnná pokuta přeshující miliardu eur.

Národní finanční prokuratura (PNF) uvedla, že vyšetřování souvisí s kauzou označovanou „cum-ex“ týkající se výplaty dividend. Při této strategii banky a investoři obchodují akcie firem kolem data rozhodného pro určení nároku na dividendu a následným prodejem mezi sebou se snaží znepřehlednit, kdo je v rozhodný den skutečně vlastníkem. Účastníci těchto obchodů následně žádají po státu vrácení daně z dividend, na což ale nemají nárok.

Finanční prokuratura také uvedla, že vyšetřování se týká i firem Exane, což je součást BNP, a Natixis, což je investiční banka spadající do francouzské bankovní skupiny BPCE. I kanceláře těchto firem navštívili vyšetřovatelé.

Návštěva francouzských vyšetřovatelů v kancelářích velkých bank je zatím poslední z řady případů, které se zaměřují na bankovní sektor a jeho praktiky. Podobné vyšetřování vedou úřady i v jiných evropských zemích, včetně Německa.

Soud v Německu loni v prosinci odsoudil k osmi letům vězení experta na daňové právo Hanna Bergera za to, že stál v čele svého druhu největšího podvodu v poválečné historii Německa. Podvody kolem daní z dividend stály daňové poplatníky odhadem deset miliard eur (přes 236 miliard Kč). Byl to nejsledovanější proces a zatím nejdelší trest ze všech podobných případů, do kterých se zapletli i někteří britští bankéři.

„Ty současné kontroly, které si vyžádaly několik měsíců příprav, provádí 16 vyšetřujících soudců a více než 150 vyšetřovatelů,“ uvedla finanční prokuratura. Při vyšetřování podle ní asistuje i šest prokurátorů z Německa.