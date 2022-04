Bible a byznys. Rodinná kancelář připravila banky o miliardy, začíná soud

Hwang byl propuštěn na kauci ve výši 100 milionů dolarů (2,3 miliard korun). Zajistil ji pěti miliony dolarů (177 milionů korun) v hotovosti a dvěma nemovitostmi. K soudu se má vrátit 19. května. Společně s Hwangem policisté zatkli také Patricka Halligana, finančního ředitele společnosti Archegos. Oba muži tvrdí, že jsou nevinní.

Rodinná kancelář Anglicky „family office,“ je soukromá společnost, která spravuje investice a majetek bohaté rodiny.

Podle prokuratury Hwang a Halligan používali Archegos jako nástroj manipulace s trhem, což mělo „dalekosáhlé důsledky na ostatní účastníky trhu s cennými papíry ve Spojených státech.“

Společnost Archegos zkolabovala před rokem, v březnu roku 2021. Investiční banky jako Credit Suisse, UBS či japonská Normura, od kterých si Archegos půjčoval obří částky na financování nákupů velkého objemu akcií, kvůli tomu přišly o desítky miliard. Pro samotnou Credit Suisse to znamenalo ztrátu ve výši 5,5 miliard dolarů (128 miliard korun).

Federální žalobci ve středu rovněž poprvé uveřejnili oficiální zprávu o tom, co se ve skutečnosti v celém případu odehrálo. Podle agentury Bloomberg však zůstává spousta otázek nezodpovězených, včetně té nejzásadnější: Jak přesně si Hwang myslel, že to celé skončí?

Ten, kdo vede

Osmapadesátiletý Bill Hwang už s podvody na burze zkušenost má. Komise pro cenné papíry a burzy ho, respektive jeho dřívější fond Tiger Asia, v roce 2012 obvinila z takzvaného insider tradingu. Od bank měl získávat důvěrné informace o připravovaných nabídkách akcií a poté je využívat ve svůj prospěch.

Insider trading Obchodování s cennými papíry na základě neveřejné informace (například o plánovaných akvizicích). Investor tím pádem získává velkou výhodu.

Hwang tento případ urovnal, zaplatil 44 milionů dolarů (více než miliardu korun), rozhodl se z oblasti investičního poradenství stáhnout a zaměřit se na „rodinné hospodaření“. Založil rodinnou kancelář Archegos, která se mu měla starat o osobní majetek.

Slovo „Archegos“ pochází z řečtiny, znamená „ten, kdo vede“ a v Bibli odkazuje na Ježíše Krista. Hwang jako syn pastora náboženství začleňoval i do chodu byznysu. Každé páteční ráno od sedmi hodin pořádal ve firmě biblická čtení, při nichž dvě až tři desítky lidí seděly okolo stolu a poslouchaly nahrávky z Bible.

Nutno poznamenat, že díky formě podnikání byl Archegos pro regulátory i široké kruhy investorů téměř neviditelný. Rodinné kanceláře totiž nepodléhají takové regulaci jako jiné investiční fondy. Nemusí například zveřejňovat své vlastníky, ani to, jaký objem peněz spravují.

Kapitál Archegosu tak téměř bez povšimnutí narostl během jednoho roku z 1,5 miliardy dolarů (35 miliard korun) na 35 miliard dolarů (téměř 818 miliard korun). Pozice firmy na trzích byly navíc ještě několikrát větší – vyšplhaly se až na 160 miliard dolarů (3,7 bilionů korun).

Rodinná kancelář si totiž na investice do akcií půjčovala od velkých světových bank na takzvaný pákový efekt. Ten se velmi vyplácí, když je sázka na akcie správná. Investor si může znásobit zisk, aniž by k tomu potřeboval velký objem vlastního kapitálu. Jakmile se ale sázka ukáže jako špatná, násobí se naopak ztráta. Jde o riziko, které nakonec dohnalo i Billa Hwanga.

Známka punku

Archegos investoval velký objem peněz například do firmy ViacomCBS, v jednu chvíli podle webu MarketWatch držel až 50 procent akcií této společnosti. Díky masivnímu nákupu během relativně krátké doby se Archegosu podařilo vyhnat akcie ViacomCBS na pětinásobek původní hodnoty.

Pákový efekt Situace, kdy investor doplní vlastní kapitál zpravidla násobně větším objemem peněz, které si půjčí.

Obžaloba uvádí, že v červnu roku 2020 se Hwanga zeptal jeho kolega, zdali je odolnost akcií ViacomCBS vůči širšímu propadu akciového trhu známkou síly. Hwang mu v SMS odpověděl: „Ne. Je to známka toho, že nakupuji,“ a připojil emotikon smíchu.

Prokurátoři míní, že Archegos maskoval své obchody a pozice. Přinášelo to zdání, že například růst cen akcií ViacomCBS je výsledkem přirozených sil nabídky a poptávky. Zatímco ve skutečnosti byly umělým produktem Hwangova manipulativního obchodování, vysvětluje deník Financial Times. To mimo jiné dokládá i Hwangova „rozesmátá“ SMS.

Prokurátor Damian Williams představuje "Koloběh lží a manipulace s trhem," který mají mít na svědomí Bill Hwang a Patrick Halligan. (New York, 27. dubna 2022)

Problém nastal ve chvíli, kdy ViacomCBS v březnu roku 2021 oznámil nabídku nových akcií a v reakci na to začala jeho hodnota klesat. Hrstka dalších společností, do kterých měl Archegos zainvestováno, zamířila rovněž dolů. Ve smyslu popsaného pákového efektu měla rodinná kancelář Billa Hwanga následně dorovnávat ztráty bankám, prostřednictvím jejichž peněz nakupovala. Jenže vzhledem k objemu půjčeného na to zkrátka neměla.

Stoletý trest

Archegos neschopný plnit své finanční závazky zkrachoval a banky začaly počítat ztráty. Švýcarská Credit Suisse utrpěla nejvíce, přišla o zhruba 5,5 miliard dolarů (128 miliard korun). Zhroucení společnosti Archegos podle Bloombergu vyslalo šokové vlny do globálních financí a podle prokuratury celý projekt ohrozil stabilitu amerického finančního systému.

Na bedrech Hwanga a Halligana nyní leží jedenáct obvinění z trestných činů, mimo jiné z vyděračského spiknutí, manipulace s trhem a z podvodů s cennými papíry. Pokud by se Hwangovi prokázala vina ve všech bodech obžaloby, hrozil by mu trest až 380 let za mřížemi.

Bill Hwang, zakladatel společnosti Archegos Capital Management, odchází ze soudní budovy v New Yorku (27. dubna 2022)

„Jsme nesmírně zklamaní, že americká prokuratura považovala za vhodné začít případ, který nemá absolutně žádný faktický ani právní základ. Stíhání tohoto typy za transakce na volném trhu nemá obdoby a ohrožuje všechny investory,“ uvedl ve středu Lawrence Lustberg, Hwangův právní zástupce.

Kromě Hwanga a Halligana jsou obviněni ještě Scott Becker, hlavní ředitel rizik podniku a William Tomita, hlavní obchodník firmy. Oba se nicméně přiznali a nyní spolupracují s úřady.