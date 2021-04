Prodeje nových aut v USA rostou, zákazníci dokážou oželet výbavu i barvu

Vysoká poptávka ze strany zákazníků byla v prvních třech měsících roku 2020 tažena zejména stále se zvyšující nadějí lidí na návrat do života před pandemií. Lidé věří i v to, že se brzy vrátí zpět do kanceláří. V dohledné době pak také očekávají, že se do normálu vrátí i cestování.

Světlo na konci tunelu přináší lidem stále narůstající počet proočkovaných, větší důvěra se tudíž přenesla i na trh s automobily. Kvůli vysoké poptávce po nových vozech však spotřebitelé nyní nakupují i původně nechtěné modely. Řada lidí má totiž strach z možného nedostatku nových vozidel a své původní nároky na nový vůz proto znatelně redukují.

„Mnoho zákazníků v posledních třech měsících zakoupilo úplně jiný automobil, než o jaký původně projevili zájem. Změna se týkala jednotlivých modelů, vybavení i barev,“ řekl pro agenturu Bloomberg Jeff Schuster ze společnosti LMC Automotive, která zkoumá dynamiku amerického automobilového průmyslu.

Prodeje nových vozů rostou ve Spojených státech už od loňského léta, kdy se znovuotevřely továrny. Trend je od té doby stále rostoucí a mnoho automobilek tak značně navyšuje své zisky. Oproti stejnému období roku 2020 vzrostly letos nákupy nových vozů až o dvacet procent. Podle odhadů se dodávky nových vozů v prvním čtvrtletí letošního roku vyšplhaly přes rekordní hranici 3,1 milionu.

Spotřebitele však nyní trápí stále se zmenšující zásoby aut. „V médiích se často píše o nedostatku nových automobilů na trhu, a to zákazníky motivuje ke koupi i těch vozů, o které původně neprojevili zájem. Nechtějí totiž, aby skončili bez auta,“ dodal Schuster.

Kupující neodradila od nákupu nových vozů ani jejich vyšší cena. Průměrná cena nového vozu přesáhla v USA během prvního čtvrtletí roku 2020 hranici 37 000 amerických dolarů, což je v přepočtu asi 820 000 korun. Oproti loňskému roku to je o více než 3 000 dolarů, tedy asi 70 000 korun.

„Kombinací vysokých prodejů i vyšších cen znamená, že spotřebitelé v USA utratí za nové vozy během prvního čtvrtletí téměř 180 miliard dolarů. To je asi o 31 procent více než loni a asi o 18 procent více než v roce 2019,“ řekl analytik Thomas King ze společnosti JD Power, která se zaobírá průzkumem trhu.

Nyní však koronavirus brzdí dodávky čipů, které jsou pro automobilky velice důležité. Společnosti mají potíže čipy získat, protože jejich výrobci svoji kapacitu víc soustředí na rostoucí poptávku od producentů spotřební elektroniky, jako je například Apple. Jejich nedostatek tak může zpomalit výrobu nových vozů a potenciálně tak ohrozit aktuálně prosperující trh.