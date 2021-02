Nedostatek čipů zastavuje výrobu, automobilky přijdou o miliardy

Navzdory horším predikcím pro první čtvrtletí však IHS i nadále očekává, že za celý rok se podaří vyrobit 84,6 milionu vozidel.



Nedostatek čipů již donutil automobilky Ford, Toyota, Fiat Chrysler a Nissan snížit výrobu. Také Volkswagen varoval, že problémy s dodávkami čipů mohou mít tento měsíc negativní dopad na výrobu v některých jeho továrnách. Výrobu kvůli tomu zpomaluje také Škoda (čtěte více zde).

Automobilky mají potíže získat čipy, protože výrobci se více soustředí na rostoucí poptávku od producentů spotřební elektroniky. Výrobci čipů upřednostňují výrobce spotřební elektroniky zejména proto, že jejich objednávky jsou větší než objednávky od automobilek. Výroba aut je také podnikáním s nižší marží, takže automobilky nejsou ochotny akceptovat vyšší ceny čipů, protože by to mohlo negativně ovlivnit jejich ziskovost.

IHS varovala, že dodací lhůty čipů pro automobilový průmysl se zhruba zdvojnásobily. Situace se zřejmě bude zhoršovat až do konce března, teprve pak se čeká zlepšení. Dodávky však zůstanou omezené až do třetího čtvrtletí. I tak ale IHS doufá, že se podaří výpadky výroby z prvního čtvrtletí do konce roku nahradit.

I když současné problémy s čipy by se podle odhadu měly týkat pouze letošního roku, v některých regionech se obavy o dodávky dostaly do popředí. Evropská unie i vláda amerického prezidenta Joea Bidena tak zvažují, jak vyřešit nedostatek a snížit závislost na dodavatelích z Asie za pomoci produkce na lokálních trzích, upozornila IHS.

Jüan Čcheng-jin, generální ředitel čínského Národního inovačního centra pro nové pohony ovšem pro Bloomberg dokonce před několika týdny uvedl, že krize v dodávkách čipů a polovodičů pro autoprůmysl může trvat dokonce až dekádu.

Odhady škod a zavřené fabriky

Analytická firma Alix Partners odhaduje, že nedostatek čipů způsobí za letošní rok automobilkám ztráty přes 60 miliard dolarů.

Konkrétně u amerických koncernů odhadují ztráty na úrovni 1,5 až dvou miliard u GM a 1 až 2,5 miliardy dolarů u Fordu.

Jednou z mála automobilek, kterých se problémy dotknou v menší míře, je podle magazínu Quattroruote japonská Toyota, jež má zásobu čipů na přibližně čtyři měsíce.

Tesla měla zaznamenat jen krátkodobý výpadek, v následujícím období se ovšem situace kalifornské elektromobilky může zhoršit.

Nově vzniklá skupina Stellantis už druhý týden vyrábí v italské fabrice v Melfi jen některé dny, a bude to tak pravděpodobně až do konce února. Podobná situace je také v továrně v Mirafiori.

Audi pro tento týden ze stejného důvodu zastavilo výrobu ve své fabrice v Bruselu.

Koncern Volkswagen už dokonce jedná se svými dodavateli (Bosch a Continental) o náhradě škody kvůli neplnění smluvených kontraktů. Podle zdroje Reuters přímo z Wolfsburgu měl koncern už loni v dubnu, kdy kvůli koronavirové pandemii výroba stála, upozorňovat své dodavatele, že se dá v následujícím období očekávat zvýšená poptávka. První známky nedostatku čipů měla automobilka zaznamenávat už v druhé polovině loňska.

Podle časopisu Quattroruote Volkswagen uvažuje o tom, že se na dodávkách mikroprocesorů dohodne přímo s jejich výrobci a vynechá mezičlánek v podobě Bosche a Continentalu.