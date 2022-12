Asijské ekonomiky mají za sebou perný rok. Ani ten příští nemusí být lepší

Rozvíjejícím se asijským ekonomikám nehrálo v roce 2022 do karet, že americká centrální banka (Fed) v posledních měsících začala citelně zvyšovat úrokové sazby. To totiž vedlo ke znehodnocení řady asijských měn a zhoršilo dluhové problémy těchto zemí. Tamní centrální banky proto reagovaly zvýšením úrokových měr a chtěly své oslabující měny na trzích opět více podpořit. Přineslo to ale i problémy. Informoval o tom deník Deutsche Welle.

Ekonomové státům na jihu Asie předpokládají v dalších měsících náročné ekonomické prostředí, a to uprostřed snižující se hospodářské výkonnosti Spojených států, Evropské unie nebo Číny. Rostoucí náklady na potraviny i paliva zde mnohdy vyvolaly značné rozpočtové tlaky a jsou možným příznakem přicházející hospodářské krize i v této oblasti.

Například Pákistán nebo Srí Lanka už nyní čelí značné dluhové nouzi a velkým problémům s platební bilancí. Mezinárodní měnový fond se sice rozhodl těmto zemím podat pomocnou roku a vypomoci s financováním, podle odborníků to ale nemusí stačit.

I všechny renomované instituce, jako Světová banka či MMF, už začaly prognózy hospodářského růstu pro rozvojovou část Asie pomalu měnit. Největší problémy mohou mít hlavně obchodně a exportně orientované ekonomiky, mezi nimiž dominuje Thajsko, Vietnam, Malajsie nebo Singapur.

Vše závisí na Číně

„Globální poptávka se snižuje, to se propisuje i do vývozu těchto států. V dalším roce očekáváme jejich hospodářské oslabení,“ řekla pro DW ekonomka Alicia Garcia-Herrerová z investiční banky Natixis. Poznamenal, že třeba Malajsie nebo Vietnam už během listopadu vykázaly ekonomické zpomalení.

Analytici zároveň sledují, jak si v příštím roce povede největší ekonomika světa, a tedy Čína. Tam totiž zrušili restriktivní protipandemická opatření, což by se na hospodářské výkonnosti mohlo pozitivně odrazit. Poptávka ze strany tamějšího obyvatelstva i firem by se tam tak mohla opět zvyšovat. To by mohlo pomoci i státům na jihu Asie, neboť může dojít třeba k opětovnému navýšení zájmu o cestování.

„Ačkoliv neočekáváme, že se Číňané začnou do cestování hrnout stejně jako před vypuknutím pandemie, s vyšším zájmem o turistiku z jejich strany počítat lze,“ dodala Garcia-Herrerová.

Odbornici zároveň dodali, že globální firmy budou v příštím roce i nadále diverzifikovat své investice mimo čínské hranice, z toho by méně rozvinuté asijské ekonomiky mohly také profitovat. „Čekám, že tento trend bude pokračovat i v roce 2023,“ dodal pro DW Rajiv Biswas, který je analytikem ve společnosti Global Market Intelligence.