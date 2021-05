Američanka touží po novém domě, chce se k němu dopracovat výměnami

Pohádka o dědečkovi, který měnil, až vyměnil, pojednává o chudém starci, který jednoho dne zachránil ve vodě tonoucího sedláka. Ten se mu za to odměnil hroudou zlata. Jenže stařík, jak pokračuje v putování za svou ženou, svoji vzácnou komoditu nejprve vymění za koně a ve směnách za stále méně cenné věci pokračuje tak dlouho, až skončí u obyčejné jehly. Tu nakonec ztratí, když doma přelézá plot.



Demi Skipperová na to chce jít opačně. Nemá nic, respektive pouze bezcennou vlásenku. Ale postupnými výměnami za hodnotnější předměty se chce dopracovat až k rodinnému domu, po němž touží. K jeho získání si dala termín do konce léta, nyní se nachází sotva v polovině své cesty. Momentálně je majitelkou unikátního sběratelského poukazu fastfoodového řetězce v hodnotě několika tisíc dolarů. Její příběh přinesl britský deník The Guardian.



Na počátku byl YouTube

Cestu za svým snem započala Skipperová na kanálu YouTube v květnu 2020. Nápad dopracovat se výměnami věcí až k rodinnému domu dostala při sledování talk show, v níž vystupoval kanadský nezaměstnaný jménem Kyle MacDonald. Ten už v roce 2006 zrealizoval podobnou transakci. Začal s červenou sponkou na papír a po čtrnáctinásobné výměně skončil u rodinného domu.



Demi Skipper, a San Francisco TikToker starts the “Trade Me Project” in hopes of trading a bobby pin for a house. pic.twitter.com/4npB9cAg9n — Localish (@localish) July 29, 2020

Sponku MacDonald nejprve vyměnil za tužku ve tvaru ryby, tu za ručně vyřezávanou kliku od dveří, tu za kempingový gril, ten za generátor, ten za sud piva, ten za neonový poutač, ten za sněžný skútr, ten za poukaz na dovolenou do Kanady, ten za dodávku, tu za smlouvu s nahrávacím studiem, tu za roční nájemní smlouvu v Arizoně a tu za jeden den strávený s Alicem Cooperem.



Pak to začalo být zajímavější. Poukázku za den strávený se zpěvákem vyměnil za překlápěcí sněhovou kouli s motivem kapely Kiss, za tu mu pak fanatický sběratel nabídl roli v hollywoodském filmu. A roli nakonec MacDonald vyměnil za dvoupatrový domek v Kiplingu v Ohiu.



Skipperová, která sama sebe nazývá největším antiobchodním talentem, měla jasno. „Nemohu si nic koupit, nemám na to peníze a nemohu měnit s někým, koho znám,“ oznámila ve videu, které publikovala. A protože pracovala jako redaktorka portálu BuzzFeed, na reakce nemusela dlouho čekat. „Měla by sis nejdřív najít práci,“ radili jí někteří, zatímco ona nemohla věřit tomu, co slyší. „Panebože, vždyť pracuju dvanáct hodin denně.“



Trade Me

Skipperová při své směnné snaze vsadila na platformy Marketplace Facebooku, Craigslist a Ebay. Nejprve publikovala fotografii své vlásenky a vysvětlila všem svůj záměr. Sponku brzy s jednou ženou, které se její počínání líbilo, na Facebooku vyměnila za pár dámských náušnic. Zájem lidí o její podnikatelský záměr ji velice překvapil. „Za jediný den jsem na Instagramu dostala víc než tisíc zpráv. Mnohé z nich zněly přibližně takto: „Nemám nic, co bych s tebou měnil, ale mohu tě odvézt odtamtud tam anebo ti nabízím garáž, kde by sis mohla své věci k výměně uskladnit,“ vzpomíná Američanka.



Náušnice Skipperová nechala na zápraží domku, v němž bydlela žena, která ji za ně nabídla čtyři sklenice na margaritu. Ty brzy vyměnila za vysavač. S ním se poprvé vydala mimo město, aby se setkala s lidmi, kteří jí za něj nabídli použitý snowboard jejich dětí. Ten vyměnila za Apple TV. To byla také byla první značková věc, kterou se jí podařilo získat.

Nyní už výměny byly o něco snadnější.



Apple TV Skipperová vyměnila za sluchátka značky Bose a ty poté za starý MacBook od Applu. Už v této fázi byl její směnný projekt úspěšný, neboť dostat se od vlásenky až k počítači vedla celkem dlouhá a trnitá cesta. V témže momentu začaly na TikToku s hashtagem #trademeproject (měň se mnou) její počínání sledovat tisíce lidí.

Od foťáku k mini

„Následující směna mě stála asi nejvíc nervů,“ vzpomíná, protože to byla vůbec první položka, kterou musela zasílat poštou. „Musela jsem tomu člověku na druhé straně, který mi měl zaslat fotoaparát s objektivy, jednoduše věřit,“ vzpomíná.



Fotoaparát brzy vyměnila za pár sběratelských tenisek. „Seznámila jsem s chlapíkem, který mi prozradil, jak se pozná, že tenisky jsou sběratelsky cenné,“ vysvětlila Skipperová. Ty posléze vyměnila za další dva páry, ale ve světě tenisek už nechtěla déle zůstávat. Naštěstí brzy narazila na člověka, který ji za jedny boty nabídl zbrusu nový iPhone 11 Max.



Brzy ji pak kontaktovala rodina, která její počínání sledovala a která jí za telefon nabídla minivan Dodge Grand Caravan. Skipperová vzpomíná, že právě tato výměna byla pro ni emočně nejsložitější. Rodina, která jí vůz nabídla, byla do jejího projektu natolik zažraná, že jí auto přivezla do San Franciska po 29hodinové jízdě až z Minnesoty, i se dvěma dětmi.



V autě sice mohla jezdit, ale nemohla utrácet peníze za jeho údržbu. Proto ho nabídla k výměně na síti TikTok. V tu chvíli rozhodně nečekala, kolik nenávisti se na ní prostřednictvím této sociální sítě snese. „Bylo to to nejhorší, co se mi na internetu kdy stalo,“ dodává.



Auto se bohužel nakonec porouchalo, a tak musela další výměnou za elektrický skateboard downgradovat. Ten však nakonec úspěšně vyměnila za nejnovější model MacBooku. Počítač vyměnila za elektrické kolo k rozvozu potravin a to pak za vůz značky Mini Cooper.



Sběratelský poukaz Chipotle Jakmile některé americké fastfoodové řetězce zjistí, že si je oblíbila nějaká celebrita, vyjdou konkrétní hvězdě vstříc vydáním speciálního poukazu na konzumaci zdarma či jiného benefitu a ten jí zašlou. Protože jsou takové poukazy vcelku vzácné, staly se v USA okamžitě předmětem sběratelského zájmu. Za některé z nich jsou lidé schopni dát až desetitisíce dolarů. Jedna z washingtonských provozoven fastfoodového řetězce Chipotle, který v USA nabízí mexické jídlo. (11. května 2021)

Potom ovšem její směny začal jít z kopce. „Bože, diamantový náhrdelník,“ řekla si, když uviděla předmět, který by mohla vyměnit za své auto. Myslela si, že má hodnotu 20 000 dolarů, ale brzy vystřízlivěla. Po výměně zjistila, že jeho skutečná hodnota je jen 2 000. „Myslela jsem, že to vzdám. Takové krásné mini za bezcenný šperk...

Musela tedy začít téměř znovu. Náhrdelník nakonec vyměnila za trenažér silničního kola, ten pak za Ford Mustang v dezolátním stavu. Po něm následoval Jeep, pak dřevěný zahradní domek, vůz Honda CRV a tři traktory.



Podobně jako její vzor Kyle MacDonald i ona už v této chvíli měla širokou základnu fanoušků. Na jejím TikToku ji sledovaly již miliony lidí. Tři traktory tak brzy vyměnila za sběratelský poukaz fastfoodového řetězce Chipotle. Stalo se tak poté, co video s nabídkou mechanizace zveřejnila na sociálních sítích.



Poukaz to však nebyl jen tak ledajaký! Podobné jsou na světě jen tři a umožňuje jíst v řetězci mexické kuchyně zdarma po celý rok, plus nabízí cateringové služby zdarma pro 50 lidí. Řetězec touto výměnou jistě sledoval i své marketingové cíle, zvláště při počtu jejích followerů. Objevily se dokonce i hlasy, že celá její výměnná eskapáda je jen brilantní lekce influencer marketingu zmíněného řetězce.

Plivanec do tváře kapitalismu

Nyní se Američanka nachází asi v polovině své cesty za vysněným domem. Přestože se zařekla, že ve výměnách nebudou hrát roli peníze, vyhnout se platbám za poštovné se jí v několika případech nepodařilo. „Není fér s někým měnit a pak najednou říct, OK, takže zaplatíš i poštovné,“ dodává k tomu. Dodnes tak za posílání předmětů ke směně již utratila 4 000 dolarů.



„Celý dnešní svět se točí kolem peněz, ale samy o sobě nemají žádnou hodnotu,“ míní o současném světě peněz Skipperová. „Jako společnost již roky přikyvujeme příběhu o tom, že peníze mají svoji cenu. Většinu našeho času trávíme tím, jak je vydělat a zase utrácet. To je nicméně příběh pouze posledních pěti tisíc let,“ říká.

Po vzoru mladé Američanky se na sociálních sítích vyrojilo mnoho dalších, kteří chtějí měnit, až vymění...

Ještě před tím podle ní existovalo pouze zboží a služby. Já ti spravím střechu a ty mi za to dáš pytel brambor... „Někdo sice může namítnout, že oprava střechy stojí tisíce dolarů, ale pouze u výměnného obchodu přichází do popředí skutečná cena pro toho, kdo mění,“ dodává Američanka.

Skipperová doufá, že stále víc lidí na světě bude častěji obchodovat směnami místo penězi, podobně jako to dělá ona. „Směnný obchod vyrovnává rozdíly mezi bohatými a chudými, protože sponku do vlasů má každý,“ míní. Přesně v této chvíli si již další tisíce tiktokerů vzaly její projekt za svůj a po jejím vzoru se sami snaží přijít bez peněz k vysněným věcem, ať už jsou to auta anebo poplatky za vysokou školu.

„Upřímně, nejvíc se mi na mém počínání líbí to, že je to plivanec do tváře kapitalismu,“ uzavírá Skipperová podle The Guardianu.