Burzy se po pondělím výprodeji zřítily do fáze medvědího trhu

Akciový index S&P 500 se v reakci na očekávané kroky amerických regulátorů jenom v pondělí propadl o 3,9 procenta. Od svého vrcholu z počátku ledna se tento index v souhrnném měřítku propadl o 22 procenta a naplňuje tak definiční znaky medvědího trhu.

Na aktuální situaci na trzích doplatily hlavně akcie technologických společností. Během pondělí zaznamenalo ze všech zastoupených společností indexu S&P 500 jen pět z nich alespoň drobný růst. V jednu chvíli během pondělního dne byly dokonce všechny akcie indexu S&P 500 v červených číslech.

Medvědí trh Medvědí trh je situace, v níž dochází k dlouhodobému poklesu cen na burzách. Obecně se uvádí, že v tomto období spadnou hlavní akciové indexy o alespoň 20 procent. Příčinou je rozšířený negativní sentiment investorů. Opakem medvědího trhu je býčí trh, a tedy období silného růstu. Počátky medvědího trhu ve svém jádru vyvolává hned několik možných faktorů. Mezi ty hlavní se řadí i silně restriktivní měnová politika centrálních bank, ke které se centrální banky po celém světě čím dál častěji odhodlávají. Může jít ale také o válku nebo ztrátu likvidity.

Americká banka zasahuje

Analytici čekají, že americká centrální banka v úterý navýší základní dolarové úrokové sazby o 75 bodů. Podobné kroky pak odborníci čekají i během příštího červencového zasedání. V září pak může americký FED posunout sazby ještě o dalších 50 bodů vzhůru a o 25 bodů výš pak ještě v listopadu a v prosinci.

To by ale znamenalo, že do konce roku se hlavní sazba amerického FEDU bude pohybovat v rozpětí 3,25 - 3,5 procenta.

Ještě blíž ke čtyřem procentům se americká centrální banka pak může dostat do poloviny příštího roku.

Inflace v USA minulý měsíc nečekaně zrychlila na nejvyšší hodnotu za posledních 40 let, zatímco spotřebitelský sentiment se na začátku června propadl. Míra inflace ve Spojených státech v lednu dosáhla 7,5 procenta, v dubnu pak dosáhla na 8,3 procenta, což odborníky na finanční trhy pro další vývoj poměrně znepokojuje.

„Pro další vývoj na akciových trzích bude potřeba sledovat klíčové ekonomické ukazatele. Jakýkoliv znak případného prudkého poklesu hospodářské výkonnosti by totiž mohl vyvolat obavy ze stagflačního prostředí, a ještě více akcie světových firem zatížit,“ řekl pro agenturu Bloomberg analytik Tom Essay z výzkumné společnosti Sevens Report.

I další indexy ale zažily černé pondělí. Nejširší globální index MSCI All Country World rovněž pondělí uzavřel v medvědí pozici, když se propadl o 21 procent z listopadového maxima. Nejznámější kryptoměna bitcoin se řítí ke hranici 20 tisíc amerických dolarů.

Od roku 1928 byl akciový index S&P 500 v medvědím trhu celkem patnáctkrát. Nejdéle toto období trvalo mezi lety 1937 a 1942, kdy v souhrnném počtu šlo o 1 880 dnů. Naposledy tento index naplňoval znaky medvědího trhu v roce 2020, kdy celý investorský svět vyděsila koronavirová pandemie.