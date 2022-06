Investoři až na výjimky trpí. Akcie i ceny dluhopisů dál padají

Podle analytiků negativní sentiment z dubna převládl na finančních trzích i v květnu a opět nebylo standardní aktivum, které by ochránilo majetek investorů. Propad zažily akcie, ale v poklesu pokračovaly i dluhopisové trhy. Na oba hlavní druhy aktiv působily především jestřábí rétorika centrálních bank.

„Centrální banky se pustily do boje s inflací skrze zpřísňování měnových politik. V České republice zvyšuje ČNB sazby už skoro rok, americký FED již také začal utlumovat úvěrový trh a brzy se pravděpodobně přidá i Evropská centrální banka,“ říká hlavní investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát.

Podle něj jsou kroky centrálních bank pochopitelné. Jejich úkolem je totiž hlídat inflaci, ne zisky investorů na akciových a dluhopisových trzích. I tak ale stojí před obtížným úkolem. Zvyšováním úrokových sazeb nesmějí poškodit ekonomiky zemí. Mohou inflaci ochladit a zbrzdit, ale ne zdražit peníze natolik, aby jim docela podrazily nohy. „Cenou za pokles inflace ale i tak bude pravděpodobně hospodářská recese,“ domnívá se Mašát.

Investoři až na výjimky trpí

Aktuální situace tvrdě dopadá na hodnotu portfolií investorů do podílových fondů. Jakkoli rostou výnosy u dluhopisů, ceny dluhopisů klesají. Korekcí prochází i akciové trhy. Ztráty zaznamenaly nejen konzervativní investoři v podílových fondech v české koruně, ale i v Eurozóně či USA. „Ceny akcií celosvětově tlačí dolů strach ze stagflace a z poklesu ziskových marží kvůli rostoucím nákladům. Světlou výjimku představují akcie ČEZ, které jsou od začátku roku o 40 procent výše,“ tvrdí Mašát.

Ostatně premiér Petr Fiala (ODS) odhadl letošní dividendu ČEZ na 16,6 miliardy korun. V příštím roce by pak měl podle vedení společnosti stát inkasovat 27 miliard korun. Ne každý je ale významný akcionář ČEZ, což značí, že za současné situace musí spíše počítat s propadem svých investic.

„Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v květnu okolo -0,5 procenta. Jen v letošním roce ztratili investoři v průměru -8,9 procenta,“ říká Mašát.

A jak vyplývá Partners Indexu podílových fondů za květen, tyto fondy i za posledních dvanáct měsíců jsou v záporu o 0,8 procenta. Útěchou investorů tak mohou být speciálně zaměřené akciové fondy. Ty v květnu zaznamenaly růst 0,6 procenta. I za tímto mírným růstem ale stojí zejména pokles z předchozích měsících.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 31. 5. 2022 květen od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK -0,5 -8,9 -0,8 29,9 32,5 127,0 38 PIF-SPEC 0,6 -11,6 -8,2 13,7 13,5 52,9 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Inflace a kroky centrálních bank drtí ceny dluhopisů

Nová vyjádření a kroky centrálních bank se propsaly i do květnové výkonnosti dluhopisových fondů. Průměrná cena korunových kvalitních dluhopisových fondů za měsíc klesla o -0,6 procenta. Bohužel, za posledních 12 měsíců je to dokonce ztráta -5,5 procenta způsobená propadem cen dluhopisů s tím, jak se zvyšovaly jejich výnosy.

To se ostatně promítá i do rostoucích nákladů na obsluhu státního dluhu. Ty podle ministerstva financí rostou každý měsíc o jednu miliardu korun. Přičemž již v příštím roce má Česko platit za své dluhy 65 miliard korun ročně. To je meziroční nárůst o 15 miliard korun.

Podle Martina Mašáta jsou na tom podobně ale i rizikové dluhopisy obchodované na finančních trzích. Proto fondy rizikových dluhopisů korigovaly v květnu o dalších -0,6 procenta. Meziročně jsou níže o -6,2 procenta.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 31. 5. 2022 květen od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH -0,6 -3,3 -5,5 -3,9 -5,2 4,8 19 PIF-HY -0,6 -6,8 -6,2 1,2 1,4 34,6 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisy

Smíšené fondy klesají také

Smíšené fondy klesaly v květnu jak ve svých konzervativních částech, tak i v dynamických, což bylo zcela proti teoretickým poučkám. Jejich průměrná hodnota se snížila o 0,7 procenta za poslední měsíc a meziročně ztrácí -4,4 procenta.

31. 5. 2022 květen od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX -0,7 -6,8 -4,4 6,4 5,0 31,2 53

Podle Mašáta z hlediska dalšího vývoje budou klíčové kroky Evropské centrální banky, kdy a jak se odhodlá ke zvyšování úrokových sazeb. To, že americký FED bude v utahování měnové politiky pokračovat, lze přitom předpokládat. A z hlediska Čechů bude důležitá i politika České národní banky pod vedením jejího nového guvernéra Aleše Michla.

„Ten bude muset být s následnými pohyby základní úrokové sazby velice opatrný, protože už nyní prognóza centrální banky předpovídá příchod recese v druhé půlce roku a ta by měla inflaci časem utlumit,“ říká Mašát.

Dlouhodobé investory ale i tak nabádá k zachování chladné hlavy. Podle něj se dříve či později situace na trzích uklidní a trhy se znovu vrátí na své běžné hodnoty. Co se týče krátkodobých spekulantů, i ti by podle něj neměli propadat panice. Je to právě volatilita na trzích, která jim dává příležitosti k zajímavým obchodům.