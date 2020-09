Je to plné barev, děti to mají rády a rodičům jen z té představy naskakují pupínky. Schválně, co to je?

Když vyloučíme mluvícího papouška a návštěvu pouti, jsou na řadě fixy – vynález Lee W. Newmana, díky němuž dokážou malí expresionisté zdobit papíry, ruce, oblečení i ubrus. A to naráz.