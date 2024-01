Technologické firmy už netáhnou. Vyšel žebříček nejlepších zaměstnavatelů

V hodnocení společnosti Glassdoor pro rok 2023 zvítězila poradenská společnost Bain. Následoval ji výrobce čipů Nvidia, který se snaží v poslední době prosadit i na trhu umělé inteligence. Autoři žebříčku říkají, že proti minulému roku se mírně snížil počet dobře hodnocených technologických firem. Nyní jich bylo 39, o rok dříve 41. Informovala o tom agentura Bloomberg.

„Technologické podniky přišly o část svého kouzla. Pro uchazeče o zaměstnání jde o méně zajímavé odvětví,“ říká hlavní ekonom společnosti Glassdoor Daniel Zhao. Dodává, že návrat společnosti Apple do elitní stovky amerických zaměstnavatelů souvisel hlavně s tím, že na rozdíl od konkurence Apple tolik nepropouštěl.

Zaměstnanci zároveň mohli pozitivně hodnotit fakt, že společnost Apple v loňském roce přinesla svým stabilitu a jistotu. Pracovníci zároveň mohli kladně reagovat na to, že akcie společnosti Apple se loni těšily velmi solidnímu nárůstu, který se vyšplhal až na 48 procent. To je dvojnásobek toho, co v roce 2023 vykázal index S&P 500.

Nechybí Microsoft, Meta se nedostala

Mezi další významné technologické podniky na seznamu se na patnáctém místě zařadila i společnost Adobe. Osmnácté místo obsadil Microsoft, Google ze skupiny Alphabet skončil šestadvacátý. Do první stovky se dostalo také šest výrobních firem nebo deset maloobchodních společností.

Za zajímavost také stojí, že společnosti Netflix, Intel, Yahoo či Salesforce z elitní stovky vypadly. Už druhý rok po sobě se do elitní stovky nedostala ani společnost Meta, která stojí za oblíbenou sociální platformou Facebook. V první stovce nejlépe hodnocených zaměstnavatelů v USA se umístilo i několik nováčků. Šlo kupříkladu o finanční společnosti Raymond James Financial (14. místo), Barclays (72. místo) či JPMorgan Chase (82. pozice).

V porovnání s předešlými lety odborníci vypozorovali, že stoupla potřeba rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Možnost kariérního posunu ale má stále větší váhu.

Pro zařazení firmy do první stovky nejlepších zaměstnavatelů v USA je třeba splnit hned několik podmínek. V podniku musí pracovat alespoň 1 000 lidí a v posledním roce musela společnost od svých pracovníků získat alespoň 75 různých hodnocení, a to hned v devíti oblastech. Konkrétně šlo kupříkladu o vnímání podnikové kultury, odměňování či vrcholového managementu, uzavírá Bloomberg.